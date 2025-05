BMW C 400 X produzida em Manaus chega em pré-venda

C 400 X é o terceiro lançamento da marca no país em 2025. BMW Motorrad / Divulgação

A nova BMW C 400 X chega em pré-venda. Integrante da família C, scooter é o terceiro lançamento da marca alemã no país em 2025. Projetada para aprimorar a mobilidade urbana e fabricada em Manaus (AM), o modelo chega com visual renovado. Em duas versões, o preço de lançamento da BMW C 400 X Preta é de R$ 64.900 e da BMW C 400 X Kalamata “Rugged” R$ 65.900

No período de pré-venda, o cliente terá um ano de seguro subsidiado pela montadora junto ao programa de seguros da BMW Serviços Financeiros (mediante a aprovação do perfil) e R$ 1.500 de cash back para compra de equipamentos de pilotagem com valor superior a R$ 3.000, ou seja, até 50% de cash back na compra de equipamentos originais. A garantia das versões é de três anos.

A atualização do scooter valorizou o visual mais dinâmico e esportivo. Além da versão na cor preta com aros e pinças de freio dianteiras em preto já vendida no Brasil, a BMW C 400 X chega com novo estilo "Rugged".

Visual atualizado

Scooter produzido em Manaus está em pré-venda.

A cor da carroceria Kalamata metálica fosca é exclusiva e os aros, faixas e detalhes vermelhos são inéditos. O para-brisa fumê e o banco vermelho-preto completam o visual.

A nova BMW C 400 X mantém o motor monocilíndrico de 34 cv e força (torque) de 35,69 kgfm combinada com transmissão automática continuo variada (CVT). A suspensão conta com braço oscilante de alta rigidez torcional.

A nova BMW C 400 X é equipada com o BMW Motorrad ABS Pro. Sistema de frenagem assistida por ABS que oferece mais segurança ao frear em uma curva e evita o travamento das rodas mesmo quando a alavanca do freio é pressionada rapidamente.

O sistema reduz as mudanças bruscas na força da direção e evita a elevação indesejada do veículo mesmo durante uma frenagem de emergência. O Controle Dinâmico de Tração (DTC) também é de série.

Conectividade avançada

Novos para-brisa fumê e o banco vermelho e preto.

A iluminação da C 400 X é em LED e a para partida sem chave. O crossover conta com tomadas USB de 12v, alarme antifurto (DWA), cavalete central, porta-objetos e o um compartimento expansível sob o banco para armazenamento.

A tela TFT de 6,5 polegadas atua com o aplicativo aplicativo BMW Motorrad Connected que liga o display ao multi-controlador no guidão esquerdo. Também permite fazer chamadas, ouvir música e navegar durante a condução.

Com o smartphone e um capacete conectados ao sistema via Bluetooth, as funções de reprodução de mídia e telefone podem ser acessadas pela tela TFT. Essas funções podem ser usadas sem a instalação de um aplicativo.

A conexão Bluetooth ativa com um smartphone padrão permite ouvir música enquanto pilota e carregar o smartphone no compartimento de armazenamento com resfriamento ativo. O aplicativo BMW Motorrad Connected oferece navegação por setas na tela TFT.

Preços de lançamento

C 400 V avança na conectividade e na tecnologia.

BMW C 400 X

Preta – R$64.900

Kalamata “Rugged” – R$ 65.900