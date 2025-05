Antonio Filosa será o CEO global da Stellantis

Antônio Filosa será o diretor executivo da Stellantis a partir de junho. Stellantis / Divulgação

Antonio Filosa será o novo Chief Executive Officer (CEO) da Stellantis. O executivo que comandou a Fiat Chrysler brasileira assumirá o controle do quarto maior grupo do setor automotivo global que reúne 15 marcas de veículos e três de peças, serviços e mobilidade automotiva. Atualmente Filosa responde pelas operações das Américas e pela direção de qualidade da Stellantis.

Após meses de processo de seleção de candidatos internos e externos, o conselho de administração da Stellantis anunciou nesta quarta-feira (28) que Antonio Filosa será o substituto do ex-CEO Carlos Tavares que renunciou em dezembro de 2024. A decisão foi por unanimidade do comitê especial do conselho, liderado por John Elkann.

Filosa nasceu em Nápoles em 1973 e ingressou no grupo Fiat em 1999. Foi gerente da planta de Betim (MG) e, depois de comandar as operações da Fiat Chrysler (FCA) Argentina, retornou ao Brasil em 2018 para comandar as Operações da América Latina. Com a fusão da Fiat Chrylser com o Grupo PSA em 2021 que criou a Stellantis , Filosa assumiu como diretor da América do Sul.

Sob o comando de Filosa, Fiat patrocinou as seleções brasileiras de futebol. Fiat / Divulgação

Sob o comando de Filosa, a Fiat assumiu a liderança do mercado, expandiu as marcas Peugeot, Citroën, Ram e Jeep e consolidou a liderança da na região. Seu trabalho na fábrica Goiana, em Pernambuco, impulsionou o lançamento da Jeep no Brasil, que se tornou o principal mercado da marca fora dos Estados Unidos.

Quando dirigia a Fiat Chrysler, Filosa visitou a Expointer em 2018. GILBERTO LEAL

O executivo italiano comandou a Jeep nos Estados Unidos e Europa e em dezembro de 2024 foi promovido ao cargo de diretor de Operações Américas.

Filosa com John Elkann durante visita na fábrica da Jeep. Stellantis / Divulgação