Wrangler Rubicon 2025: robustez, conforto e tecnologia para aventura em qualquer terreno

Jeep Wangler Rubicon perfeito para aventura fora de estrada. GILBERTO LEAL

O Wrangler Rubicon 2025, com robustez, conforto e tecnologia desafia aventuras sem limites. Design icônico, o desempenho do utilitário esportivo radical Jeep estimula explorar qualquer terreno. A suspensão elevada e os pneus mistos garantem tração e estabilidade fora de estrada. Rodamos 400 quilômetros com um Jeep Wrangler Rubicon 2025 que tem preço sugerido de R$ 499.990.

O design do Wrangler Rubicon combina a robustez tradicional dos Jeep com tecnologia avançada e funcional. A carroceria robusta conta com proteções adicionais, como placas de deslizamento, que aumentam a durabilidade e protegem os componentes fundamentais do veículo em terrenos acidentados.

O visual chama atenção pelas linhas, força e robustez em cada detalhe, marcado pela atualização da grade frontal. As tradicionais sete fendas texturizadas em preto, têm moldura metálica em cinza neutro e contornos na cor da carroçaria. Os faróis são full LED e as lanternas em LED.

As rodas de 17 polegadas do utilitário esportivo têm desenho exclusivo. Os pneus 245/75 R17 são de uso misto. A pintura é bicolor com as caixas de rodas e o teto pretos.

O teto e as portas do Wrangler são removíveis e o para-brisa rebatível, o que amplia a aventura ao ar livre. Os vidros dianteiros acústicos e espuma de isolamento no para-brisas, na capota dianteira e nas colunas B são de série.

Interior e conectividade

Volante, bancos e laterais das portas em couro e costuras vermelhas.

Com 4,785 metros de comprimento, 1,877 m de largura e 1,850 m de altura, a distancia entre eixos é de 3,008 m. O porta-malas leva de 548 até 897 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Renovado, o interior combina tecnologia com a tradicional funcionalidade e versatilidade Jeep. A vocação aventureira não compromete o conforto. O revestimento tem materiais emborrachados, tecido, couro e plástico.

Volante multifuncional e quadro de instrumentos digitais de 7"

Quadro digital de instrumentos de sete polegadas, revestidos em couro, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos. O console central mantém a tradição de linhas limpas. O ar-condicionado é de duas zonas.

Multimídia com tela de 12,3" sensível ao toque e comando por voz.

Sistemas de navegação e conectividade integrados facilitam a experiencia em qualquer terreno com acesso a informações sobre o percurso. O multimídia Uconnect 5 com tela de 12,3 polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativo com Android Auto AppleCarplay e aplicativos sem fio. Com GPS integrado, também mostra as imagens da câmera de ré.

O sistema de som é premium Alpine. Com até sete portas USB A e C dispostas nas duas filas de bancos, as tomadas de acessórios de 12 Volts estão localizadas em diversos pontos do jipe.

Tecnologia e propulsão

Avançada tecnologia facilita rodar em qualquer terreno.

O Wrangler traz avançados sistemas para o uso fora de estrada e em qualquer terreno. São recursos como tração 4x4 com caixa de redução com taxa de 4:1, bloqueio eletrônico dos diferenciais, desconexão eletrônica da barra estabilizadora (aumenta a articulação da suspensão em até mais 30%).

O sistema off-road+ ajusta automaticamente os modelos para as condições do terreno. Conta ainda com câmera frontal com esguicho de água para uso no fora de estrada e controle de descida off-road e gancho para reboque.

Com altura do solo de 27 centímetros, o Rubicon tem placas protetoras de aço de alta resistência, dois ganchos de reboque dianteiros e um traseiro. A capacidade de imersão em rios e riachos é de até 76 centímetros de profundidade a 8 km/h.

O conjunto propulsor do combina o motor de quatro cilindros Hurricane 2.0 à gasolina de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4.

Na terra, na areia, na lama

Teto removível, portas destacáveis e do para-brisa rebatível.

O Wrangler Rubicon é perfeito para quem gosta de aventura em qualquer terreno. O espaço, o conforto e a tecnologia adequados à proposta do jipe e ao conjunto propulsor facilitaram rodar tanto no asfalto quanto fora de estrada.

A versatilidade do teto removível, das portas destacáveis e do para-brisa rebatível é ideal para quem gosta de rodar ao ar livre, mas exige cuidado e trabalho. O avançado sistema de tração 4x4, os bloqueios eletrônicos de diferencial e desconexão da barra estabilizadora dianteira garantiram aderência e flexibilidade em qualquer terreno.

Fendas texturizadas em preto e moldura metálica em cinza.

Nas ruas, o jipão encarou congestionamentos, com seu porte avantajado, abriu passagem e as ultrapassagens foram seguras sem forçar o acelerador, apesar de suas mais de duas toneladas. Afinal, são 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm distribuídos pelo câmbio automático de oito velocidades e a tração 4x4.

Com quase de cinco metros de comprimento, os sensores e a câmera de ré auxiliaram nas manobras de estacionamento.

Conforto do jipãona estrada é de um carro de passeio.

Nas rodovias como a BR/290 entre Porto Alegre e Osório e a Estrada do Mar, com três adultos e uma criança, sobraram potência e força. O nível de ruído foi mínimo e a estabilidade perfeita no limite dos 110 km/h. Nos trechos de velocidades mais elevada e curvas mais acentuadas, com o auxílio dos recursos eletrônicos, o balanço da carroceria foi mínimo.

Condução perfeita nas ruas, estradas, terra e areia.

Na estrada de terra e areia da beira da praia o jipe se sentiu em casa. Com os pneus de uso misto, rodou tranquilo sem comprometer o conforto. A suspensão absorveu os impactos em buracos e desníveis com condução estável.

O jipão ignorou a areia. mesmo próximo às dunas. Como na terra, a potência e força do motor e a configuração do chassi permitiram rodar sem a necessidade de usar os recursos de apoio para qualquer terreno.

O consumo médio de combustível pelo Inmetro é de 7,3 km/l no trânsito urbano e 7,8 km/l no rodoviário. Durante nosso teste, as médias variaram de 6,1 km/l a 8,6 km/l na cidade. Na estrada, ficaram de 10,1 km/l a 13,5 km/l, na velocidade constante de 80 km/h, e de 9,1 km/l a 12,8 km/l, a 110 km/h.

Conclusão

O visual do Wrangler Rubicon chama a atenção em todo lugar.

A robustez, o conforto e a tecnologia para aventura identificam o Wrangler Rubicon como um autêntico Jeep. Design icônico, o bom desempenho do utilitário esportivo, perfeito nas ruas, estimula explorar qualquer terreno.

Bem completo, o jipão é o tipo de carro para quem gosta de trilhas ou rodar fora de estrada como na terra, no barro ou na areia. A suspensão elevada e os pneus mistos garantem tração e estabilidade necessária sem comprometer o conforto.

Robusto e radical, o Jeep estimula explorar qualquer terreno.

Nas ruas, estradas, terra e areia sobraram potência e força ao conjunto propulsor. O Wrangler Rubicon ignorou os buracos, lombadas e quebra-molas, comuns nas nossas vias urbanas e rodovias.

O avançado sistema de tração 4x4, os bloqueios eletrônicos de diferencial e desconexão da barra estabilizadora dianteira garantiram a aderência e flexibilidade em qualquer terreno, o que fez a diferença.