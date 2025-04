Fiat Strada, o carro mais vendido no país nos últimos anos. Fiat / Divulgação

Os resultados do setor automotivo no primeiro trimestre de 2025 estão entre os melhores dos últimos anos. No Rio Grande do Sul foram vendidos 43.043 veículos, mais 8,79% na comparação com o mesmo período de 2024. No Brasil, foram 1,080 milhão incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários, mais 8% e o melhor resultado para o período desde 2008.

Apesar das oscilações mensais e dificuldades setoriais, o desempenho no primeiro trimestre de 2025 foi o melhor dos últimos seis anos no Rio Grande do Sul. Para o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau, o resultado mostra a resilência do mercado gaúcho.

A perda de duas posições no ranking nacional de emplacamentos, para o executivo, acende um alerta para a competitividade regional. Aponta a necessidade de politicas mais arrojadas de incentivo à renovação de frota, credito e inovação no setor, em especial o de duas rodas.

Registros no RS

O segmento de motos é o com maior defasagem em relação aos demais estados e compromete a posição gaúcha no ranking geral, que fechou i trimestre em nono. No segmento de automóveis, o Rio Grande do Sul ficou em quinto, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Já em comerciais leves, foi quarto lugar, caminhões, quinto, ônibus, sexto e motos 18º.

No trimestre foram emplacados 20.957 automóveis, mais 5,92% sobre o mesmo período de 2024, 6.125 comerciais leves, mais 15,91, 2.290 caminhões, mais 23,58%, 333 ônibus, mais 80.98%, e 8.714 motos, mais 0,24%.

Mercado brasileiro

Volkswagen T-Cross puxa o segmento de utilitários esportivos. GILBERTO LEAL

A recuperação do mercado automotivo brasileiro avançou no primeiro trimestre. O movimento de janeiro, fevereiro e março garantiu o bom desempenho do trimestre.

Os automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus tiveram 551.665 emplacamentos no país, mais 8,75% em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior.

Apenas carros de passeio e comerciais foram 517.738 unidades, mais 7,14%, caminhões 26.121, mais 4,83% e ônibus 6.796, mais 27,82%.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram comercializados mais de 1,08 milhão de veículos novos, Esse número representa um

O segmento de motocicletas teve 473,9 mil registros, aumento de 9,6%, e o melhor desempenho histórico para o trimestre.

A Fiat manteve a liderança, com 110.587 emplacamentos e 21,36% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de 30 mil carros e mais de seis pontos percentuais à frente do segundo colocado.



A Volkswagen ficou na segunda posição com 78.824 registros e participação de 15,22%, mais 0,9 pontos percentuais. A diferença sobre o terceiro colocado foi superior a 23 mil unidades e quase cinco pontos percentuais.



A General Motors, a terceira, com 55.808 teve 10,78% de participação. A Toyota com 42,165 unidades e 8,14% e a Hyundai com 34.482 e 6,66% fecharam o ranking das cinco mais. Seguiram Renault, Jeep, Honda, BYD e Nissan.

Posição, marca, volume e participação

Fiat: 110.587 – 21,36% Volkswagen: 78.824 – 15,22% General Motors: 55.808 – 10,78% Toyota: 42.165 – 8,14% Hyundai: 34.482 – 6,92% Renault: 29.739 – 5,74% Jeep: 26.575 – 5,13% Honda: 23.946 – 4,63% BYD: 21.679 – 4,19% Nissan: 19.327 - 3,73%

Fonte: Fenabrave



Carros mais vendidos



Fiat Mobi está entre os carros de menor preço no país. GILBERTO LEAL

A picape Fiat Strada liderou com 29.298 unidades, seguida pelo hatch Volkswagen Polo, com 21.881, hatch Fiat Argo com unidades, e pelo Fiat Argo, com 19.724, Volkswagen T-Cross, com 18.379 e Chevrolet Onix com 16.037.



Posição, modelo e unidades

Fiat Strada – 29.298 Volkswagen Polo – 21.811 Fiat Argo – 19.724 Volkswagen T-Cross – 18.379 Chevrolet Onix - 16.037 Hyundai Creta – 14.528 Fiat Mobi – 14.255 Honda HR-V – 14.160 Chevrolet Tracker – 13.619 Volkswagen Saveiro – 13.304 Toyota Corolla Cross – 13.011 Jeep Compass – 12.757 Nissan Kicks - 12.199 Renault Kwid - 11.952 Fiat Fastback – 10.746 Fiat Toro – 10.727 Toyota Hilux – 10.2163.629 Fiat Pulse – 9.946 Chevrolet Onix Plus - 9.867 Volkswagen Nivus – 9.664