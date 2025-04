Tank 300, híbrido plug-in enfrenta qualquer terreno com sofisticação, potência e tecnologia

Tank 300, pronto para enfrentar desafios em qualquer terreno. GWM / Divulgação

O Tank 300 híbrido plug-in, com o visual robusto dos utilitários esportivos clássicos, enfrenta qualquer terreno com sofisticação, potência e tecnologia. O conjunto propulsor do utilitário esportivo GWM gera a potência combinada de 394 cv. No lançamento, o GWM Tank 300 tem preço especial de R$ 333.000, durante o mês de abril.

Como um autêntico 4x4 de alto desempenho e com a inovação do sistema híbrido plug-in, o utilitário esportivo combina as características de um veículo familiar e com o espirito aventureiro.

O sistema híbrido do Tank 300 combina um motor 2.0 turbo a gasolina acoplado a um elétrico com potência de 394 cv de potência e força (torque) de 76,4 kgfm. A transmissão automática é de nove velocidades. O utilitário acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos e a velocidade máxima é de 180 km/h limitada eletronicamente.

Propulsão e tecnologia

A autonomia da bateria de 37,1 kWh é de 75 km no modo 100% elétrico pelo Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP. Num carregador DC (corrente direta) a recarga de 30% a 80% da bateria ocorre em 24 minutos. Em carregador AC (corrente alternada), a potência máxima de recarga é de 6,6 kW.

Recarga em DC de 30% a 80% da bateria ocorre em 24 minutos.

Com três modos de potência, o sistema híbrido do Tank 300 possui também três níveis de intensidade da frenagem regenerativa. Já o sistema V2L ao Tank 300 fornecer energia para outros dispositivos por cerca de ate oito horas e meia.

Autêntico fora-de-estrada

Sistema eletrônico off-road com nome modos de condução.

Arquitetura híbrida off-road Hi4-T, a carroceria do Tank 300 é montada sobre chassi de picape e o sistema de tração 4x4 é por meio de cardã. Conta com opções de 2H, 4H e 4L (reduzida), bloqueio eletrônico de diferencial dianteiro, diferencial traseiro e central. O sistema eletrônico todo terreno comanda nove modos de condução como Padrão 2H, 4H e 4L, neve, montanha, rocha, lama e areia, estrada acidentada e expert.



O utilitário esportivo conta com recursos como o assistente de manobra em curva fechada, controle eletrônico de velocidade inteligente off-road e a interface modo off-road que mostra na central multimídia os parâmetros do veículo no uso fora de estrada.

O Tank 300 atravessa água com a profundidade máxima de 70 centímetros, vão livre do solo de 22,2 cm, capacidade de carga de 440 quilos, capacidade de reboque sem freio de 750 quilos e de reboque com freio de 2.500 quilos.

Sofisticação e conectividade

Interior escurecido e dupla tela de instrumentos e multimídia.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior premium com acabamento macio ao toque tem painéis das portas com costura padrão diamante, console central climatizado, volante com aletas para a troca sequencial de marchas e sistema de som com nove alto-falantes.

O quadro digital de instrumentos e o multimidia tem dias telas digitais de 12,3 polegadas integradas. Navegação integrada por GPS, a conectividade com Android Auto, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, wi-fi e conexão 4G, comandos de voz 100% em português (Brasil) e atualização dos softwares pela nuvem estão entre os recursos de conectividade. O aplicativo My GWM permite executar diversas funções remotas, o monitoramento e controle do veículo.

Volante multifuncional com aletas para troca de marchas.

Os bancos são revestidos em couro Nappa, os dianteiros com massagem, ventilação e aquecimento. O do condutor e passageiro da tem ajustes elétricos e memórias. A iluminação ambiente tem 64 opções de cores. O ar-condicionado é de duas zonas e o teto solar elétrico. O carregador do celular é por indução. A manopla do de câmbio é tipo manche de avião a jato. O sistema eletrônico reduz o nível de ruído.

Tecnologia e segurança

Avançada tecnologia para enfrentar qualquer terreno.

Com 4,760 metros de comprimento, 1,930 m de largura e 1,903 m de altura, a distância entre-eixos é de 2,750 m. O porta-malas leva de 836 a 1.520 litros com bancos traseiros rebatidos. O tanque de gasolina é de 70 litros e o peso em ordem de marcha é de 2.630 quilos.

Controle eletrônico de velocidade adaptativo com função Stop & Go, frenagem de emergência autônoma, alerta de tráfego traseiro cruzado, assistentes de cruzeiro inteligente, de permanência em faixa e alerta de mudança de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito estão entre os recursos de apoio a condução. O Tank 300 conta com seis airbags.

Visual tradicional

Rodas de liga leve de 18 polegadas e pneus mistos 265/60 R18.

Para-choques, molduras dos para-lamas e maçanetas externas na cor preta, estribos laterais, barras do teto, estepe traseiro fixado em suporte suspenso e barra de proteção contra impactos em aço destacam o visual do Tank 300. Os faróis são full LED com ajuste de altura e comutação automática de faróis altos, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina e lanternas traseiras em LED.

O utilitário GWM conta com espaço para instalação de guincho dianteiro, preparação para engate de reboque na parte traseira e disponibilidade para conector elétrico de iluminação de reboque.