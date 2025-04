Visual atualizado, Spin Premier avança no interior e segurança. GILBERTO LEAL

A Spin 2025, atualizada, avança no visual, interior e tecnologia. A renovação da Chevrolet inclui a evolução no conforto e aperfeiçoamentos na segurança, suspensão e conjunto propulsor que permaneceu o motor 1.8 aspirado e o câmbio automático. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a versão topo de linha da Chevrolet Spin Premier 2025 de sete lugares que tem preço sugerido a partir de R$ 154.990.

A renovação visual da Spin remete aos utilitários esportivos Chevrolet com a adoção da identidade da marca. O conjunto óptico full LED, o para-choque, a grade, os para-lamas com molduras plásticas e as rodas de liga leve de 16 polegadas são personalizados.

O capô ficou mais alto e, na traseira, além da tampa do porta-malas redesenhada, as lanternas em LED têm nova assinatura luminosa.

Interior atualizado

Valorizados, o visual, a ergonomia e o acabamento com materiais de qualidade, macios ao toque e emborrachados destacam o interior. Os bancos, painel e lateral das portas têm novo revestimento. Configuráveis, o quadro digital de instrumentos de oito polegadas é integrado à central multimídia com tela de 11 polegadas tomam boa parte do painel.

Revestimento em materiais macios ao toque e emborrachados.

O novo volante multifuncional tem base reta e lembra a picape Montana. O multimidia, interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, mostra também imagem da câmera de ré. O MyLink tem Wi-Fi nativo e entradas USB dos tipos A e C. O ar-condicionado digital conta com dutos de ar para a segunda fileira de assentos. A recarga do celular é por indução.

O OnStar faz a atualização remota de sistemas eletrônicos. O aplicativo MyChevrolet permite acompanhar e configurar pelo celular à distância diversas funções do veículo e até agendar serviços na rede autorizada.

Mais segurança

Aerofólio no teto e nova tampa do porta-malas.

A Spin traz recursos de apoio à condução e a segurança como sensores de chuva, crepuscular e estacionamento e recursos como frenagem automática de emergência com detecção de pedestre, indicador de distância do carro da frente e alertas de colisão, de saída de faixa e de ponto cego auxiliam a condução e aumentam a segurança.

Com 4,420 metros de comprimento, 1,768 m de largura e 1.699 m, de altura, a distância entre eixos é de 2,620 m. O espaço é bom na frente e segunda fila de bancos mas apenas razoável na terceira fila onde acomoda melhor duas crianças O porta-malas de 162 litros com os sete assentos a 562 litros com a terceira fila de bancos rebatida.

Ruas e estradas

Recursos eletrônicos apoiam à condução e à segurança.

O comportamento da Spin melhorou. Nas ruas e estradas, a dirigibilidade avançou com os aperfeiçoamentos. O conjunto propulsor teve ajustes mas manteve o motor de quatro cilindros 1.8 aspirado flex e o câmbio automático de seis velocidades.

Os 106 cv e força (torque) de 16,8 kgfm a gasolina, a 111 cv e 17,7 kgfm com etanol foram bem distribuídos pelo câmbio automático. As respostas foram adequadas, principalmente nas retomadas de velocidade, dentro das limitações do motor. Na estrada, com cinco passageiros, a Spin sentiu o peso e as reações foram mais lentas.

Suspensão mais alta melhorou a condução.

A suspensão ficou mais alta com o ajuste, o que melhorou a condução. A rodagem em trechos nem sempre em boas condições ficou mais fácil e a Spin superou buracos, lombadas e quebra-molas sem problemas. O nível de ruído foi baixo até em torno dos 100 quilômetros por hora, mas aumentou acompanhando a velocidade.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 10,5 km/h na cidade e 13,4 km/h na estrada com gasolina e de 7,4 km/h e 93, km/h, com etanol. Durante nossa avaliação, sempre com gasolina, as médias ficaram de 9,5 km/l a 11,7 km/l na cidade. Na estrada, em velocidade constante de 80 km/h variaram de 14,4 km/l a 18.11 km/l e a 110 km/h de 12,9 km/l a 16,8 km/l.

Conclusão

Aperfeiçoamentos melhoraram a dirigibilidade.

Renovada, o avanço da Spin 2025 foi sensível no visual, interior, tecnologia e segurança. Os aperfeiçoamentos na direção, suspensão e conjunto propulsor, que manteve o motor 1.8 aspirado e o câmbio automático, melhoraram o comportamento.

O novo interior, que remete à irmã, a picape Montana, atualizou o painel e o quadro de instrumentos e multimidia com telas digitais integradas. O revestimento interno combina materiais macios.

O bom espaço acomoda bem três adultos na segunda fila de bancos e duas crianças atrás como típico carro familiar para o uso diário e viagens, mas o número de ocupantes delimita o generoso porta-malas.

Típico carro familiar para o uso diário e viagens.

O conjunto propulsor atendeu as necessidades de um veículo familiar dentro das limitações do motor 1.8 aspirado. Com bom desempenho, sentiu o peso com cinco ocupantes. A direção elétrica permitiu o o perfeito domínio da Spin e a suspensão, firme sem comprometer o conforto, garantiu a estabilidade nas ruas e estradas com trechos sinuosos, dentro dos limites de velocidade.