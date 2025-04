Lançamento do novo Kicks deverá ocorrer até o junho. Nissan / Divulgação

A produção da nova geração do Kicks começou. Para montar o novo utilitário esportivo, a Nissan investiu R$ 2,8 bilhões na atualização do complexo de Resende (RJ). O novo Kicks será lançado no final do semestre e a montadora japonesa já desenvolve um novo veículo. O atual Kicks Play continuará em produção. O evento contou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os presidentes da Nissan América Latina, Guy Rodríguez, e da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal.

O novo Kicks levará o segmento para outro patamar, garantiu o presidentes da Nissan América Latina. Lembrou que utilitário esportivo já em um sucesso nos países onde foi lançado, como Estados Unidos e México e manifestou sua certeza de que será também no Brasil.

O começo da produção do novo Kicks ocorreu no dia que o complexo Industrial de Resende completou 11 anos de atividades. Para garantir o aumento da produção em dois turnos de operação, a Nissan vai contratar 400 novos funcionários.

Fábrica atualizada

Nova geração do Kicks terá motor turbo e câmbio automático.

A fábrica recebeu 98 novos robôs e foram criados 297 novos postos de trabalho na linha de produção. A planta também ganhou 29 novos AGVs (veículos guiados automaticamente) que agora somam 202 unidades para transporte de peças e plataformas.

Fábrica foi ampliada para produzir nova geração do Kicks.

As linhas de montagem dos novos utilitário esportivo e motor turbo têm processos de engenharia 4.0. O avanço tecnológico incluiu a revisão de vários processos de operação e mais 100 funcionários foram treinados no e outros em países como México, Inglaterra e Estados Unidos.

Avançada tecnologia

Novo Kicks já é produzido no México e exportado para os EUA.

A nova geração do Nissan Kicks já é produzida no México e exportada para os Estados Unidos. Tropicalizado para atender as características do mercado e do condutor do país, o novo Kicks brasileiro terá o motor turbo nacional e câmbio mexicano

A preparação para produzir no novo Kicks levou quase dois anos. Período necessário para oferecer ao cliente o melhor produto e a melhor experiência explicou o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal.

Atual Kicks Play continua em produção na planta de Resende (RJ). GILBERTO LEAL

- Vamos iniciar a produção seguindo o nosso DNA japonês, de qualidade e tecnologia, para que em mais alguns meses o modelo chegue às mais de 200 concessionárias de nossa marca espalhadas por todo o país- ressaltou o executivo.

Os resultado dos investimentos de R$ 2,8 bilhões para fabricar novos produtos no país que começou em 2023 consolidaram o desempenho de vendas dos dois últimos anos.

Nissan cresce

Nissan investiu R$ 2,8 bilhões no complexo de Resende para produzir novo Kicks. GILBERTO LEAL

Uma das montadoras de veículos que mais cresceu no país em vendas em 2023 e 2024, a Nissan comercializou 72.548 unidades, salto de 35% em relação ao ano anterior, enquanto a média do mercado foi de 11%. No ano passado, a marca japonesa avançou 21%, com 87.441 unidades vendidas, acima dos 14% da média do setor como um todo.

Planta de Resende 11 anos

Comando da Nissan América Latina e Brasil receberam presidente Lula e o vice Alckmin.

Inaugurado em 15 de abril de 2014, o Complexo Industrial Nissan tem duas fábricas, uma de veículos e outra motores e opera o ciclo completo de produção. Conta da área de estamparia à pistas de testes e inclui chaparia, pintura, injeção de plásticos, montagem e inspeção de qualidade.

Novo Kicks terá motor brasileiro e câmbio automático mexicano. GILBERTO LEAL

A planta de Resende já produziu 680 mil carros e mais de 660 mil motores. A unidade conta com cerca de 2.200 funcionários da Nissan e mais de três mil incluindo funcionários de fornecedores e de serviços internos. Opera dois turnos e com capacidade de produção de 32 veículos por hora, atualmente faz 24.