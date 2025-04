Kwid tem quatro versões com o mesmo conjunto propulsor. Renault / Divulgação

O Kwid 2026 traz novos equipamentos, cores e preços. Com quatro configurações e o mesmo conjunto propulsor, subcompacto Renault é um dos carros de menor custo no país. A atualização, além das novas cores, inclui detalhes que personalizam cada versão. O Renault Kwid 2026 tem preços a partir de R$ 78.410, na versão de entrada Zen, a R$ 85.140, na aventureira topo de linha Outsider.

A versão Intense, que tinha como opcional o teto bíton, passa a ser identificada como Iconic. Além dos detalhes externos na cor amarelo no logotipo Iconic na grade dianteira e frisos nos retrovisores. Traz também adesivos laterais nas portas dianteiras e traseiras e rodas de liga leve de 14 polegadas escurecidas.

A grade dianteira, os retrovisores, o skid frontal e a barra do teto também têm detalhes amarelo na configurações aventureira topo de linha Outsider. Nas laterais, adesivos substituem os protetores.

Propulsão e consumo

Interior personalizado para cada configuração.

A cor cinza é compartilhada pelas quatro versões. A Zen, Intense, Iconic e Outsider ganham mais dois alto falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.

O porta-malas leva de 290 litros a 1.100 litros com o banco rebatido.

Leia Mais Argo 2026 avança no conforto e na segurança

O conjunto propulsor do Kwid permanece inalterado. O três cilindros 1.0 SCe de a68 cv de potencia e força (torque) de 9,4 kgfm (gasolina) a 71 cv e 10 kgfm (etanol) atua combinado com o câmbio manual de cinco marchas e sistema stop&start.

Leia Mais Audi confirma A6 e-tron entre os 13 lançamentos de 2025 no Brasil

Pelo Inmetro, o consumo médio de combustível do subcompacto Renault é de 14,6 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada com gasolina e de 10,4 km/l e 10,8 km/l com etanol.

Direção elétrica, quadro de instrumentos em LED, ar-condicionado, quatro airbags – fronrais e laterais - , controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas (HSA) e dois Isofix são de série nas quatro versões do Kwid. Também luzes diurnas (DRL) em LED.

Leia Mais Pulse e Fastback híbridos ganham série especial Lollapalooza

Versões e preços

Barras no teto, placas nos para-choques e lanternas em LED

Renault Kwid 2026

Zen 1.0 MT - R$ 78.410

Preparação para som, entrada USB tipo C, apoio de cabeça traseiro central e laterais com ajuste de altura, travamento automático das portas após 6 km/h, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), rodas com calotas de 14''

Intense - R$ 81.620

Acrescenta lanternas com assinatura em LED, maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores elétricos em preto brilhante, sistema Media Evolution com tela de oito polegadas interativo com Android Auto e Apple CarPlay e câmera de ré, entre outros.

Iconic - R$ 85.0220

Mais badge na grade dianteira com o logo da verão na cor Citron, também presente nos retrovisores externos, pintura biton, rodas de liga-leve 14” escurecidas e novos adesivos nas portas dianteiras e traseiras

Outsider - R$ 85.140

Traz ainda barras de teto com detalhes na cor amarelo, molduras de proteção lateral com novos adesivos, skis frontais e traseiros com detalhes na cor amarelo, bancos exclusivos com detalhes na cor verde e rodas com calotas Flexwheel 14” bíton.

Versões e preços

Renault Kwid 2026

Zen - R$ 78.410

Intense - R$ 81.620

Iconic - R$ 85.0220

Outsider - R$ 85.140