Jaecoo 7 e Omoda E5 na contagem regressiva para lançamento no Brasil

Mais de 800 veículos das duas marcas chegaram ao país. Omoda e Jaeco / Divulgação

Na contagem para o lançamento no Brasil do Jaecoo 7 e Omoda E5, mais de 800 veículos desembarcaram no porto de Vitória (ES). A comercialização será pela rede de 50 lojas personalizadas em 17 estados. O lançamento das marcas pertencentes ao grupo chinês Chery será nesta terça-feira (15).

O elétrico Omoda E5 traz linhas agressivas e futuristas baseadas no conceito Art in Motion. Com 4,40 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,59 m de altura, a distância entre eixos é de 2,63 m. O porta-malas leva 378 litros.

O interior valoriza as telas de 10,25 polegadas do quadro de instrumentos e do multimidia em uma experiência de direção conectada e integrando as funções de controle, entretenimento e climatização.

Avançado utilitário esportivo chinês híbrido plug- in Jaecoo 7.

As linhas retas e a grade frontal imponente com barras verticais personalizam o visual do Jaecoo 7. O volante multifuncional, a tela multimídia vertical de 14,8 polegadas, o ar-condicionado de duas zonas destacam o interior. O sistema de informação e entretenimento conta com reconhecimento facial e atualizações over-the-air (OTA).

O sistema de propulsão híbrido plug-in combina eficiência elétrica e híbrida, alta performance, baixíssimo consumo e uma das melhores capacidades de recarga da indústria.

Omoda E5 é um utilitário esportivo elétrico médio.

As lojas serão compartilhadas pelas duas marcas, cada uma com identidade visual distinta. A Omoda terá design futurista e voltado para o público jovem. Já a Jaecoo terá um estilo mais clássico e robusto.