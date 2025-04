Guaibacar acelera o crescimento no mercado automotivo gaúcho

Guaibacar é um das principais concessionárias da Volkswagen no país.

A Guaibacar acelera o crescimento na venda de automóveis e comerciais leves no mercado automotivo gaúcho. A concessionária Volkswagen manteve sua posição de destaque com o melhor trimestre de venda desde 2019. O seu avanço superou mais de três vezes a média do mercado gaúcho de 8,05% e o índice nacional de 8%.