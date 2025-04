Geely EX5: venda do utilitário esportivo elétrico começa em julho no Brasil

A primeira fase da venda do Geely EX5 será a partir de julho por 23 concessionárias em 19 cidades, GILBERTO LEAL

O EX5 será o primeiro carro vendido no Brasil pela parceria da Renault com a Geely. A comercialização do utilitário esportivo elétrico no país será em julho.

Um mês após o anúncio da parceria estratégica, a Geely Auto e o Renault Group confirmaram o lançamento do primeiro veículo da parceira dos grupos francês e chinês no mercado brasileiro.

A primeira fase da venda do Geely EX5 será a partir de julho por 23 concessionárias em 19 cidades, integrando um projeto que prevê 105 concessionárias da marca no país. O anúncio ocorreu nesta semana em evento realizado em São Paulo com a participação do principal executivo da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci, e do vice-presidente da Geely Auto, Alex Nan.

A Renault e a Geely têm parcerias no setor automotivo em outros países como na Coréia do Sul. Os dois grupos também comandam a Horse, empresa que produz conjuntos propulsores, incluindo operação no Paraná. O objetivo será concentrado em veículos eletrificados.

Executivos dos grupos francês Renault e chinês Geely. Renault / Divulgação

O lançamento EX5 no Brasil faz parte da estratégia de expansão global que acelera a transformação elétrica em todo o mundo, com de alta produtos de alta tecnologia, valor e qualidade.

Tecnologia, inovação e ousadia da Geely foram destacada por Pedrucci. Ele lembrou que a chinesa está presente nas principais regiões do mundo, sendo reconhecida como uma marca internacional de sucesso.

Sinergia Renault

O EX5 é um utilitário esportivo médio 100% elétrico. GILBERTO LEAL

A importância do mercado automotivo brasileiro, um dos mais dinâmicos da América Latina, com uma economia em expansão e uma demanda significativa por tecnologias inovadoras, foi lembrado por Alex Nan.

A Renault será a responsável por toda a operação da Geely no Brasil. Os estudos da parceria começaram a mais de dois anos. A maioria dos concessionários serão atuais parceiros da marca francesa.

Pedrucci destacou que a Geely usará a sinergia da estrutura da Renault mas atuará com marca independente.

Complexo de São José dos Pinhais (PR) será a base da operação. Renault / Divulgação

Sobre o ritmo de crescimento, ressaltou que não é uma estratégia de um ano, mas de longo prazo. A operação abrange a infraestrutura de distribuição, rede de concessionários, vendas e pós-vendas, além de um grande armazém de peças que permite a distribuição em todo o território nacional.

A importação dos veículos será pelo porto de Paranaguá e a distribuição a partir de São José dos Pinhais.

Viabilidade da produção local da Geely ainda em avaliação. Renault / Divulgação

Sobre a viabilidade de produção, Pedrucci lembrou o comunicado divulgado em fevereiro ressaltando que o negócio ainda está sujeito à assinatura dos acordos definitivos e aprovações prévias das autoridades regulatórias pertinentes.

Projetado para atender às demandas de clientes em todo o mundo, o EX5 incorpora a tecnologia de ponta e a experiência da Geely em projetar e produzir um veículo elétrico de classe mundial. Como modelo global, o EX5 atende à legislação de mais de 90 países, incluindo o Brasil.

Ousado SUV elétrico

Visual ousado, interior sofisticado e avançada tecnologia. Renault / Divulgação

O EX5 é um utilitário esportivo médio. Com 4,62 metros de comprimento, 1,90m de largura e 1,67m de altura, a distância entre eixos é de 2,75m.

O design exterior arrojado e dinâmico, inspirado na face de um tigre, combina linhas dinâmicas com reduzido coeficiente aerodinâmico.

O utilitário esportivo elétrico traz recursos como para-choque aerodinâmico, maçanetas embutidas, grade ativa e um tratamento especial das superfícies laterais com linhas marcadas. As lanternas elevadas em 3D translúcido personalizam a traseira.

Interior e propulsão

Interior premium, instrumentos e multimídia com telas digitais. Renault / Divulgação

O interior premium remete aos carros elétricos chineses mais sofisticados. Pensado em cada detalhe para o bem-estar dos ocupantes, traz quadro digital de instrumentos, o sistema multimídia com generosa tela de 15,4” e sobre o console diversos comandos. O assistente de voz Hi Geely conta com mais de 200 comandos de voz.

Motor elétrico de 218 cv e bateria de 60,2 kWh integrada à plataforma. GILBERTO LEAL

O conjunto propulsor combina o motor elétrico de 218 cv de potência e força (torque) 32,6 kgfm com a bateria de 60,2 kWh integrada à plataforma.