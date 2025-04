F-150 e Maverick Tremor chegam ao Brasil como referência no uso em qualquer terreno

Robustas e versáteis para a cidade e aventura fora de estrada. Ford / Divulgação

As picapes aventureiras da linha Tremor, referências para o uso em qualquer terreno, chegarão ao Brasil nos próximos meses. As F-150 e Maverick Tremor combinam o estilo ousado com o conforto, a tecnologia e potência para rodar da cidade ao fora-de-estrada. A Ford confirmou a chegada das configurações Tremor mas não informou detalhes, datas e preços.



As duas picapes foram desenvolvidas para atender o conceito de veículos robustos e versáteis para enfrentar trilhas sem comprometer o conforto e o desempenho no asfalto. A linha Tremor traz detalhes exclusivos como acabamentos em laranja no visual externo e no interior.

A altura elevada em relação ao solo elevada, os protetores especiais, o conjunto propulsor adequado, a suspensão e os pneus especiais, o diferencial blocante, ângulos de entrada e saída ampliados estão entre as principais características das duas picapes aventureiras.

Robustas e versáteis

Detalhes no visual e no interior e suspensão e pneus especiais.

O visual da F-150 Tremor é personalizado pelos detalhes em laranja na grade frontal, entradas de ar no capô e protetor frontal de alumínio. As rodas de 18 polegadas e pneus General Grabber AT 275/70. A identificação está nas saídas de ar e nas laterais traseiras. O escapamento tem saída e a tampa da caçamba com sistema de abertura Pro Access e a preparação para o reboque completam a traseira.



Rodar em qualquer terreno fazem a diferença na F-150 Tremor.

A suspensão elevada, os pneus todo-terreno, os ângulos de entrada e saída otimizados, os protetores inferiores e diferencial blocante permitem à picape enfrentar qualquer terreno.

Vem também com rodas de 18” estribo e os emblemas



Os bancos com ajustes elétricos, quadro digital de instrumentos de 12” e multimidia Sync com tela de 12” combinam com o interior escurecido e costuras dos bancos e apliques no painel e nas portas em laranja. O teto solar é panorâmico.



Nos Estados Unidos, o conjunto propulsor da F-150 Tremor combina o V8 5.0 litros de 405 cv de potência com a transmissão automática de dez velocidades e tração 4x4.

Urbana e aventureira

Maverick Tremor tem duas opções de motores nos Estados Unidos.

A grade e faróis da Maverick Tremor também têm novo design, detalhes em laranja, ganchos de reboque dianteiros e preparação para reboque. O logo Tremor está nas saídas de ar laterais e na traseira, na tampa da caçamba e na suspensão exclusiva. As rodas são de 17”, com pneus General Grabber P235/65 R17.



Os bancos em preto e azul marinho com o logo Tremor no encosto e costura em laranja, também aplicada também no volante e em detalhes do painel personalizam o interior. O quadro de instrumentos digital de 8”, e multimídia SYNC com tela de 13,2” e o teto solar fazem parte do pacote.



No mercado norte-americano a Maverick Tremer conta com opções de motores 2.0 EcoBoost turbo de 253 cv e 2.5 híbrido de 193 cv.

Leia Mais Novo Kicks entra em produção no complexo Nissan de Resende (RJ)