EX90 e XC90 chegam como os carros mais avançados e seguros da Volvo

Os utilitários esportivos de sete lugares são eletrificados. Volvo Cars / Divulgação

Os Volvo EX90 e XC90 chegam ao Brasil como os carros mais avançados e seguros da marca. Com sete lugares, o EX90 é 100% elétrico e tem autonomia de até 459 quilômetros. Também com sete lugares, o XC90 é um híbrido plug-in. Em três configurações, o Volvo XC90 tem preço a partir de R$ 639.950, na Plus, a R$ 699.950, na Ultra Dark. Em versão única, o EX90 custa R$ 849.950.

A história da marca sueca que completa 98 anos nesta segunda-feira (14) foi contada durante a apresentação dos novos Volvo. O EX 90 é considerado o carro mais seguro já produzido pela Volvo.

A exclusividade dos EX90 e CX90 foi destacada pelo presidente da Volvo Cars Brasil, Marcelo Godoy. O executivo explica que quem compra o XC90 quer um veículo eletrificado, mas opta pela segurança do motor a combustão. Quem adquire um EX90 está confortável em ter um modelo elétrico, com capacidade de percorrer longas distâncias sem necessidade de carregamento.

Melhor Volvo da história

Fabricado na planta de Charleston, na Carolina do Sul (EUA), o EX 90 é considerado o carro mais seguro já produzido pela Volvo. A avançada tecnologia visa a proteção dos ocupantes do carro e de elementos externos.

Na versão única - Twin Motor Performance Ultra – conta com sistema que, em parceria com a NVIDIA, permite a atualização constante on-line. Já o sistema de compreensão do motorista detecta em tempo real se o motorista está cansado ou distraído. Caso o adormecer, pode parar o carro com segurança e sinalizar com luzes de emergência.

Com 5,037 metros de comprimento, 1,964 de largura e 1,774 de altura, a distancia entre eixos é de 2,985 m. Sete lugares, o compartimento dianteiro para bagagens na frente é de 34 litros e o porta-malas de 655 a mais de mil litros com os bancos da segunda fileira rebaixados. Apesar do porte, o coeficiente aerodinâmico é Cx 0,29.

Propulsão e autonomia

Os dois motores elétricos do EX90 geram 524 cv de potência.

O conjunto propulsor com dois motores elétricos tem potência combinada de 524 cv e força (torque) de 87,8 kgfm. A bateria de 111 kWh garante a autonomia de até 459 km pelo Inmetro. A recarga de 10% a 80% leva 30 minutos em carregador com potência de 250 kW. O EX90 acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e chega a velocidade máxima de 180 km/h limitada eletronicamente.

Projetado para ser o carro Volvo mais seguro da história, o EX 90 conta com o Lidar. Sistema de segurança com oito câmeras, cinco radares e 12 sensores ultrassônicos, que auxiliam na tecnologia Safe Space. Com inteligência artificial, executa as principais funções do carro da segurança e informação ao entretenimento e gerenciamento da bateria.

Materiais sustentáveis

Quadro de instrumentos integrado ao volante e multimidia com tela de 14,5".

O interior é revestimento em materiais sustentáveis. O quadro digital de instrumentos é de nove polegadas e o multimídia conta com tela de 14,5 polegadas. O head-up display projeta as principais informações no para-brisa em 13,2 polegadas. O sistema de som Bowers & Wilkins conta com 25 alto-falantes.

Avançada segurança

Avançada tecnologia de apoio à condução e à segurança.

Controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de permanência na faixa, alerta de saída de faixa, mitigação de colisão frontal e saída de faixa, detecção de veículos, pedestres, ciclistas, scooters, animais e objetos, alerta de tráfego cruzado traseiro com freio automático e freio automático traseiro estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança. Também assistente de estacionamento traseiro, dianteiro e lateral, câmera de estacionamento, câmera 360° em 3D, sistema de frenagem pós-impacto, nove airbags - frontais, laterais, de cortina e de joelho para condutor - e sistema de proteção de pedestres (capô ativo).

Híbrido plug-in XC90

Motores a combustão e elétrico do XC90 têm potência combinada de 455 cv.

Produzido em Torslanda, na Suécia, o híbrido plug-in XC90, também de sete lugares, chega em três versões. O conjunto propulsor conta com motor a combustão 2.0 turbo e um elétrico traseiro com potência combinada de 455 cv e força (torque) de 72,3 kgfm. A transmissão é automática de oito velocidades e atração integral. Com a bateria de 18,8 kWh, a autonomia (Inmetro) é de 47 km no modo 100% elétrico e de cerca de 550 km combinada com o motor a gasolina.

Na parte traseira, as lanternas contam agora com máscara escura. Para completar, o modelo chega com uma nova cor disponível: Mulberry Red.

O interior renovado do XC90 traz central multimidia com nova tela de 12,3 polegadas e alta resolução. O sistema traz novos recursos, aplicativos e atualizações de software remotamente (over-the-air).

Versões e preços

Híbrido plug-in tem autonomia combinada de 550 km.

Volvo XC90

Plus - R$ 639.950

Ultra – R$ 689.950

Ultra Dark - R$ 699.950

Fonte: Volvo Cars

Tapete mágico

O surpreendente comportamento do EX90 nas ruas e estradas.

O EX90 flutuou em silêncio nas estradas. Parecia rodar sobre um tapete. Com conforto, tecnologia e segurança, sobrou potência e força. A condução do utilitário esportivo foi puro prazer no trecho em torno de 130 quilômetros pelas rodovias entre São Paulo e Vinhedo. No anda e para do congestionado da capital paulista, sobrou força. Nas rodovias como as Anhanguera e Castelo Branco foi também a potência com fortes acelerações e retomadas de velocidade.

Acelerações fortes e perfeita estabilidade na estrada. GILBERTO LEAL

No trecho sinuoso da Estrada dos Romeiros, o EX90 mostrou sua versatilidade. A direção elétrica, a suspensão adaptativa, os freios e o conjunto propulsor garantiram perfeita condução. O utilitário esportivo de mais de cinco metros de comprimento e 2.700 quilos ignorou as curvas mais acentuadas com conforto e segurança apenas com o controle do acelerador.