Fiat Strada, o carro preferido do brasileiro pelo quinto ano. Fiat / Divulgação

A recuperação do mercado automotivo continuou em alta em março. O mês acompanhou o bom movimento de fevereiro e, apesar do menor número de dias úteis em consequência do Carnaval, o resultado foi positivo.

O aumento de 5,7% nos registros na comparação com o mês anterior ratificou a tendência crescimento. Como sempre, a Fiat e a picape Strada esqueceram a concorrência.

Com o bom momento do setor automotivo, o resultado acumulado do ano com o crescimento de 8,7%, na comparação com o mesmo período de 2024, foi o melhor desde 2008.

Apesar do número menor de dias úteis devido ao Carnaval (19 dias contra 20 em fevereiro e em março de 2024), o resultado foi positivo.

Leia Mais Kwid 2026 traz novos equipamentos, cores e preços

— O crescimento dos emplacamentos de todos os segmentos, à exceção dos implementos rodoviários, mesmo com menos dias úteis, demonstra a resposta positiva do mercado, mesmo frente às incertezas econômicas — avalia o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

O presidente da entidade dos concessionários ressalta que “seguimos atentos aos desafios, mas o comportamento do consumo do setor tem se mostrado positivo”.

Marcas e modelos

Toyota Corolla Cross, o segundo utilitário esportivo mais vendido. Toyota / Divulgação

A Fiat manteve a liderança, com 38.877 emplacamentos e 21,12% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de oito mil carros e quase cinco pontos percentuais à frente do segundo colocado.

A Strada, pelo quinto ano consecutivo, foi o carro mais vendido do país com 10.256 unidades. Também o segundo foi da marca italiana, o Argo, com 8.274 registros. Entre os 10 carros mais vendidos, a montadora colocou ainda o Mobi.

A Volkswagen manteve a segunda posição e foi a marca que mais cresceu no mês, com 30.274 registros e participação de 16,45%, mais 0,9 pontos percentuais. A diferença sobre o terceiro colocado foi superior a 10 mil unidades e 5,5 pontos percentuais.

A General Motors foi a terceira com aumento na venda e na participação. A Chevrolet teve 20.163 registros e 16,45% de participação.

A Toyota manteve a quarta posição, com 14.695 registros e 7,98% do mercado. Já a Hyundai fechou o ranking das "cinco mais" com 12.731 registros e 6,92% de participação. Seguiram Renault, Honda, Jeep, BYD e Nissan.

Leia Mais Argo 2026 avança no conforto e na segurança

Os 10 mais

Volkswagen, a montadora que mais cresceu em março. Volkswagen / Divulgação

Posição, marca, volume e participação

Fiat: 38.887 – 21,12% Volkswagen: 30.274 – 16,45% General Motors: 20.163 – 10,95% Toyota: 14.695 – 7,98% Hyundai: 12.731 – 6,92% Renault: 11.404 – 6,20% Honda: 8.228 – 4,47% Jeep: 8.172 – 4,44% BYD: 8.064 – 4,38% Nissan: 6.876 - 3,74%

Fonte: Fenabrave

Avanço chinês

SongBYD Song Plus liderou entre os carros híbridos plug-in. BYD / Divulgação

As chinesas BYD e GWM, com a diversificação de modelos e preços competitivos, avançaram, aproximando-se e superando marcas tradicionais.

A BYD manteve a nona posição de fevereiro com a venda de 8.064 veículos e 4,38% do mercado. A GWM também manteve a 16ª posição, com 2.093 registros e participação de 1,14%.

Automóveis e comerciais

Fiat Argo liderou em março o segmento dos hatchs compactos. GILBERTO LEAL

O emplacamento de 195.498 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 5,7% na comparação com fevereiro e 4,16% em relação ao mesmo mês de 2024. Foram 184.068 automóveis e comerciais leves, mais 5,89% sobre o mês anterior e 4,61% em relação a março do ano passado.

Em março foram emplacados 141.561 automóveis, mais 5,03% sobre fevereiro e 2,65 na comparação com o mesmo mês de 2024. Comerciais leves, 42.507, o que representa mais 8,88% (fevereiro) e 4,61% % (março de 2024).

Caminhões e ônibus tiveram 11.430 registros, mais 2,73% e menos 2,57% (março 2024). Foram 9.200 veículos de carga, mais 5,01% e menos 2,57% (março 2024) e 2.230 de transporte coletivo, menos 6,11% e mais 8,99% (março 2024).

Leia Mais Audi confirma A6 e-tron entre os 13 lançamentos de 2025 no Brasil

Elétricos e eletrificados

Haval H6 é o carro mais vendido da chinesa GWM. GILBERTO LEAL

Os carros eletrificados tiveram 17.587 registros em março, mais 9,6% sobre fevereiro e salto de 30,60% na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 37,2% híbridos plug-in, 28% elétricos e 16,1% híbridos leves.

O BYD Dolphin Mini liderou os 100% elétricos com 2.432 registros, 50% do seu segmento. Entre os híbridos plug-in, BYD Song Pro teve 2.028 unidades e participação de 31%. Já nos híbridos leves, o Fiat Fastback teve 1.311 registros e 39,9% de participação.

Os preferidos

Volkswagen T-Cross, mais uma vez, puxou venda dos SUVs. GILBERTO LEAL

A preferência do mercado repetiu os últimos meses de 2024 e o começo deste ano com o avanço dos utilitários esportivos e a queda dos sedãs. O perfil dos 20 carros mais vendidos repetiu fevereiro com nove utilitários esportivos, seis hatchs, quatro picapes e apenas um sedã.

O Corolla Cross repetiu o ótimo desempenho de fevereiro, quando saltou da 29ª posição geral em janeiro para a sexta. O Toyota passou de 1.822 unidades para 5.351 e continuou em alta com quase seis mil registros no mês passado.

A Fiat Strada mantém pelo quinto ano a liderança como o carro mais vendido no país. Com 10.256 registros, ficou quase duas mil unidades à frente do segundo colocado, o irmão Fiat Argo.

A disputa pelo sexto lugar foi acirrada e apenas 56 unidades separaram o Chevrolet Onix (5.748) da Volkswagen Saveiro (5.692) do quarto, o Fiat Argo (6.307). O que também ocorreu na oitava posição com o Honda HR-V (5.095) 140 registros à frente do Renault Kwid (4.995).

Leia Mais Pulse e Fastback híbridos ganham série especial Lollapalooza

Carros mais vendidos

A Configuração híbrida leve puxa venda do Fiat Fastback. Fiat / Divulgação

Posição, modelo e unidades

Fiat Strada - 10.256 Fiat Argo - 8.247 Volkswagen Polo - 8.120 Volkswagen T-Cross - 6.512 Hyundai HB20 - 6.122 Toyota Corolla Cross - 5.834 Chevrolet Onix - 5.748 Volkswagen Saveiro - 5.592 Honda HR-V - 5.095 Renault Kwid - 4.955 Fiat Mobi - 4.682 Nissan Kicks - 4.519 Hyundai Creta - 4.418 Chevrolet Onix Plus - 4.321 Chevrolet Tracker - 4.170 Jeep Compass - 4.018 Volkswagen Nivus - 3.792 Fiat Toro - 3.629 Fiat Fastback - 3.551 Toyota Hilux - 3.413 Fiat Pulse - 3.048 Toyota Corolla - 3.040 Volkswagen Virtus - 2.973 Jeep Renegade - 2.928 BYD Song - 2.785