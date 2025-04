Audi RS3: conforto, tecnologia e segurança em alta velocidade

Visual exclusivo e alto desempenho com conforto e segurança. Audi / Divulgação

O RS3 voltou. Além de sofisticação e tecnologia, o conjunto propulsor garante alto desempenho ao mítico superesportivo na configuração sedan. Com visual, desempenho e condução exclusivos, serão duas versões com preços sugeridos de R$ 659.990, na RS 3 Sedan, e de R$ 714.990, na RS3 Sedan Track.

A combinação inédita no segmento de desempenho, controle e tecnologia embarcada da terceira geração do RS3 é destacada pelo diretor de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil, Gerold Pillekamp.

— Estamos orgulhosos em oferecer novamente o RS3 Sedan no Brasil, um modelo emblemático que carrega todo o nosso legado nas pistas de competição e ilustra a visão da marca das quatro argolas sobre o que é diversão sobre rodas — ressalta o executivo.

Autêntico superesportivo

O conjunto propulsor da nova linha RS3 combina o motor de cinco cilindros 2.5 litros TFSI turbo de 400 cv de potência e força (torque) de 51 kgfm com câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades e tração integral Quattro. O RS3 Sedan acelera de 0 a 100 km/h 3,8 segundos e chega a velocidade máxima de 250 km e o RS3 Sedan Track a 280 km/h.

Os cinco cilindros geram um som consistente e encorpado de acordo com o modo de condução selecionado do Audi Drive Select: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear.

A dinâmica de condução é apoiada por dispositivos avançados, como o conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, o controle eletrônico de estabilidade e o controle binário seletivo das rodas, amortecedores adaptativos da suspensão esportiva RS.

Desenvolvido para a pista de corrida, o modo RS Performance é acionado por um botão vermelho com o ícone de uma bandeira quadriculada, ao lado esquerdo do volante. Para acionar o RS Individual, basta pressionar o botão vermelho RS, à direita do volante.

Ousado design

Faróis LED Matrix, generosa grade e amplos difusores de ar.

O visual do RS3 remete à nova linguagem visual da marca alemã com logotipos em 2D. A frente, as laterais e a traseira trazem detalhes que valorizam a esportividade como detalhes em preto brilhante.

A generosa grade preta e as amplas entradas de ar são exclusivas. Os faróis em LED Matrix escurecidos contam com três opções de luzes diurnas (DRL) selecionadas na central multimídia.

Os difusores de ar nos cantos do para-choque traseiro em formato vertical combinam com as entradas de ar dianteiras. As ponteiras de escapamento em formato oval pretas são divididas por um refletor vermelho central. As lanternas em LED têm novo desenho interno com iluminação dinâmica.

Rodas de 19" e pneus 265/30 R19 (frente) e 145/35/19 (atrás).

As capas de retrovisores, molduras das portas, saias laterais, aerofólio traseiro, lâmina acima do difusor e entradas de ar dianteira tem acabamento preto brilhante. As rodas de liga-leve e 19 polegadas são prateadas e os pneus 265/30 R19 (dianteiros) 245/35 R19 (traseiros). A pinça de freio é vermelho.

As saias laterais, capas dos retrovisores, aerofólio traseiro, na lâmina acima do difusor e nas entradas de ar dianteira do RS3 Sedan Track tem acabamento em fibra de carbono. As rodas de liga leve e 19 polegadas são na cor preta e os pneus 265/30 (dianteiros) e 245/35 (traseiros). Os freios de cerâmica têm pinças pintadas de azul.

Conforto e sofisticação

Interior escurecido e acabamento premium com materiais nobres.

O revestimento interno conta com materiais nobres como microfibra dinâmica e superfícies em preto brilhante. O volante multifuncional de três raios com a base e a parte superior achatadas possui botões sensíveis ao toque. O sistema interno de iluminação é personalizado e o ar-condicionado automático digital de três zonas.

O quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas tem quatro opções de visualizações e modos Runway e Conta-Giros exclusivos. Mostra também temperaturas de arrefecimento e de óleo do motor e câmbio, assim como a pressão dos pneus, forças G, aceleração e tempos de volta, entre outras. A tela do multimídia é de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz.

Quadro digital de instrumentos de 12,3" personalizado.

Os bancos dianteiros da RS3 Sedan super esportivos tem ajustes elétricos e revestimento em microfibra dinâmica e couro artificial com padrão de losangos e logo RS (Audi Sport). Na versão RS3 Sedan Track, os bancos dianteiros RS têm formato concha em fibra de carbono com ajuste manual, revestimento em microfibra dinâmica e couro com padrão de colmeia com o logotipo RS (Audi Sport).

Avançada tecnologia

Avançada tecnologia apoia a condução e a segurança.

Airbags frontais, laterais dianteiros e cortina, controle eletrônico de velocidade adaptativo com assistente de emergência, câmera traseira com visão surround, detector de atenção e sonolência do motorista, head-up display e sistemas de alerta de saída, tráfego traseiro e mudança de faixa estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança.

Cores e dimensões

Com 4,533 metros de comprimento, 1,984 m de largura (com retrovisores) e 1,393 m de altura, a distância entre eixos é de 2,631 m. O porta-malas leva 321 litros.

Branco Arkona e verde Kyalami sólidas, amarelo Píton, azul Ascari, cinza Kemora, preto Mito e vermelho Progressivo metálicas e cinza Daytona perolizada são as cores disponíveis para as duas configurações.

O interior do RS3 Sedan tem revestimento preto. Já versão RS3 Sedan Track conta com opções em preto, preto com costura contrastante verde e preto com costura contrastante vermelho.

Os pacote de design interno RS nas cores verde ou vermelho e as pinturas Audi Exclusive ou com Efeito Fosco Audi exclusive são disponíveis para as duas configurações.

Experiência única

Experiência única nas retas e curvas da pista de alta velocidade.

Rodar com o RS3 no Circuito Panamericano foi uma experiência única pelas curvas e retas que permitiram ao sedã esportivo Audi mostrar sua potência, agilidade e segurança. Para completar, o ronco forte dos cinco cilindros pelo escapamento esportivo.

Direção progressiva, suspensão perfeita e freios eficientes, a transmissão automática de dupla embreagem combinada com a tração integral quattro garantiram aproveitar ao máximo os 400 cv de potência e a força (torque) de 51 kgfm do 2.5 turbo.

Desafio à emoção

Acelerações fortes e atenção para manter limites do condutor.

Nas retas, bastou pisar no acelerador para retomadas vigorosas e o cuidado para não superar os limites do condutor para chegar na sequencia de curvas, em especial as de alta velocidade.

A estabilidade surpreendeu pelo equilíbrio do carro mesmo com o uso forte dos freios nas tomadas de curva. A suspensão com amortecedores adaptativos ignorou as poucas irregularidades do piso com o sedã colado na pista.

A cada volta mais rápido, trocando os modos de condução por botões no volante, foi possível chegar próximo ao limite de aderência com o RS3 vencendo as curvas de forma controlada. A sensação foi do controle total do carro no limite das condições do condutor mas longe do limite do que o sedã esportivo poderia fazer.

Versões e preços

Audi RS 3 Sedan mostra seu DNA esportivo nas retas e curvas.

Audi RS 3

Sedan - R$ 659.990

Sedan Track - R$ 714.990