Audi RS 6 Avant GT, a série especial com motor de 660 cv, está a caminho do Brasil

A Audi confirma a chegada da RS 6 Avant GT ao Brasil. Com visual ousado, elementos em fibra de carbono e avançada tecnologia, das 660 unidades em produção, 10 virão para o país. O preço da RS 6 Avant GT será divulgado em breve pela Audi.

O visual da série especial remete ao Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989.Spoilers, difusores, para-choques e rodas de 22 polegadas exclusivos personalizam o ousado visual esportivo. Na carroceria, diversos elementos são em carbono.

Os bancos em concha especiais e detalhes exclusivos como a numeração da série especial de 0 a 660 no console central são únicos.

Visual ousado

Design inspirado no Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989.

A grade e as entradas de ar em acabamento preto brilhante formam uma peça uniforme. As lâminas da colmeia, o para-choque e o capô são em fibra de carbono.

As saídas de ar posicionadas atrás das rodas de 22 polegadas, os para-lamas e as inserções nas saias laterais e capas de espelhos retrovisores são em carbono.

Os freios de cerâmica têm pinças vermelhas. A asa dupla acima do vidro traseiro, o logotipo e difusores em preto brilhante com refletor completam o conjunto.

A carroceria na cor Arkona White tem grafismos da divisão Audi Sport em preto, cinza e vermelho. As rodas são em branco brilhante.

Interior e propulsão

Acabamento escurecido, design RS Plus e detalhes exclusivos.

O interior escurecido tem como padrão o pacote de design RS plus. Combina materiais e textures especiais com costuras aparentes em vermelho e cobre. Os bancos tipo concha RS são revestidos em couro com costuras aparentes e cintos de segurança vermelhos.

A numeração da unidade fica no console e a identificação RS 6 GT está nos assentos, console e tapetes. O sistema de som premium Bang & Olufsen 3D Advanced conta com 21 alto-falantes.

O conjunto propulsor de alto desempenho, a direção, a suspensão e o sistema de freios receberam ajustes que reforçaram o comportamento esportivo.

O motor V8 4.0 biturbo de 630 c de potência e força (torque) de 83 kgfm atua com o câmbio automático Tiptronic de oito velocidades e a tração integral quattro. Com rodas de 22 polegadas, os pneus são Continental Sport Contact 7 medida 285/30 R22.

A RS6 Avant GT acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e chega à velocidade máxima de 305 km/h.

Montagem artesanal

Asa dupla, lanternas em LED e difusores em preto brilhante.