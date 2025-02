Aperfeiçoamentos atualizam o utilitário esportivo Renault. Renault / Divulgação

O Duster 2026 tem aperfeiçoamentos visuais e no conjunto propulsor. O motor TCe 1.3 Flex da versão topo de linha do utilitário esportivo Renault atende as novas normas do Proconve L8. Com quatro configurações, o Renault Duster 2026 tem preços sugeridos a partir de R$ 132.990, no Intense Plus 1.6 SCe Manual, a R$ 165.890, na Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT.

Na linha 2026, as versões Iconic Plus trazem o teto biton em preto brilhante e a antena em formato Shark. Na opção turbo TCe 1.3 Flex, as rodas Tergan são de 17 polegadas com acabamento em preto brilhante.

O conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) em LED e a grade frontal com acabamento em preto brilhante são compartilhados por todas configurações.

Propulsão atualizada

Atualização visual personaliza as quatro configurações.

As versões Iconic Plus (com os motores 1.6 SCe flex e turbo TCe 1.3 flex) trazem barras de teto e skis frontal e traseiro na cor cinza Megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja e rodas de liga leve de 17 polegadas modelo Tergan.

O Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT pode ser equipado com o Pack Outsider. Os faróis auxiliares no para-choque dianteiro com molduras na cor cinza Megalith e frisos laterais com detalhes em laranja complementam o visual.

O motor 1.6 SCe gera de 118 cv (gasolina) a 120 cv (etanol) e força de 16,2 kgfm com os dois combustíveis. Atua combinado com o câmbio manual de seis marchas ou automático tipo CVT que simula oito velocidades.

O motor 1.3 Turbo TCe Flex gera de 156 cv (gasolina) a 163 cv (etanol) de potência e força (torque) de 25,5 kgfm com os dois combustíveis. O propulsor atua combinado com o câmbio automático CVT que simula oito velocidades.

Versões e preços

Conjunto propulsor atende as novas normas do Proconce L8.

Renault Duster 2026

Intense Plus 1.6 SCe Manual - R$ 132.990

Direção elétrica, volante revestido, ar-condicionado automático digital, banco do motorista com regulagem de altura​, luz de cortesia traseira​, banco traseiro rebatível bipartido e com dois Ixofix, vidros, travas das portas e retrovisores com acionamento elétrico, multimídia Display Link de 8” com espelhamento sem fio, sensor de estacionamento traseiro​ com câmera, controle e limite eletrônico de velocidades. Também faróis e e lanternas em LED, barras de teto, retrovisores externos elétricos em preto e ainda airbags frontais, laterais e do tipo cortina, freios ABS com assistente de frenagem de emergência, controles de estabilidade e tração, entre outros.

Intense Plus 1.6 SCe CVT (R$ 142.090)

Acrescenta o câmbio automático continuo variável CVT XTronic.

Iconic Plus 1.6 SCe CVT XTRONIC® (R$ 151.690)

Todos os itens da versão anterior mãos chave tipo cartão (presencial), interior e bancos com revestimento premium, sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensores de luminosidade e de chuva e carregador por indução. Teto biton, antena do tipo Shark, faróis com função “Follow Me Home”, rodas de liga leve 17” modelo Tergan, com verniz fumê, alargadores de roda, barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja, emblemas Iconic, na grade frontal, e Duster, nas barras de teto, na cor laranja, entre outros.

Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT (R$ 165.890)

Todos os itens da versão anterior e acrescenta rodas Tergan de 17” com acabamento em preto brilhante, motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex e câmbio automático tipo CVT XTronic que simula oito velocidades.

Opcional

Outsider - R$ 1.800

Branco Glacier, prata Étoile, marrom Vison, cinza Cassiopé e preto Nacré são as cores disponíveis na versão Intense Plus. Na configuração Iconic são disponíveis o branco Glacier, prata Étoile, cinza Cassiopé e preto Nacré.

