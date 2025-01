Luiz Carlos Secco, referência entre os jornalistas automotivos, morre aos 90 anos

Luiz Carlos, referência no setor automotivo brasileiro. Reprodução

O jornalista Luiz Carlos Secco, referência no setor automotivo brasileiro, morre aos 90 anos. Sua trajetória foi marcada pelas atividades nos principais veículos de comunicação e nas assessorias de imprensa das maiores montadoras do país. Seccão, como era carinhosamente chamado pelos amigos, faleceu nesta quinta-feira (29), em São Paulo.

Secco foi um dos pioneiros do jornalismo automotivo e referência para o setor. Sua trajetória na imprensa começou em 1961 como noticiarista de esportes no jornal O Estado de São Paulo. Pouco tempo depois passou fazer a cobertura do setor automotivo do Estadão e, com a criação do Jornal da Tarde, foi editor do Jornal do Carro.

Sucessivas reportagens exclusivas publicadas pelo Jornal da Tarde marcaram a carreira de Secco, como a que, com o fotógráfo Oswaldo Palermo, revelou o primeiro carro desenvolvido no país, a Volkswagen Brasilia. Também o desenvolvimento por Wilson Fittipaldi do monoposto da Fórmula 1 e a formação da equipe brasileira.

Presença marcante

Em 1974 Secco chega à área de comunicação da Ford onde imprimiu sua marca pessoal e projetou o relacionamento com a empresa e o próprio setor automotivo.

Secco passou pela Fiat, em 1985, e em 1987 chegou a Autolatina, união da Ford com a Volkswagen. Coordenou o departamento de comunicação das duas marcas até o encerramento do acordo em 1996. Um ano depois, aposentado na montadora norte-americana, com o filho José Carlos montou a Secco Consultoria de Comunicação.

Com uma brilhante trajetória de mais de seis décadas, nos últimos anos Secco recebeu diversas homenagens. A última, no final de 2024 com uma placa da Agência Autoinforme pelo reconhecimento ao seu trabalho pelo jornalismo e setor automotivo.