O primeiro veículo produzido pela GM no Brasil. General Motors / Divulgação

A trajetória da GM se confunde com a história da indústria automobilística brasileira. Começou em 26 de janeiro de 1925 com a fundação da Companhia Geral de Motores, pouco tempo depois General Motors of Brazil e finalmente General Motors do Brasil. Com componentes importados dos Estados Unidos, os primeiros veículos foram montados em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

O furgão com carroceria de madeira, o pioneiro Chevrolet produzido no país, com várias configurações, trazia inovações como a partida elétrica. Equipados com motor de quatro cilindros, no mesmo ano, a GM começa produzir carros de passeio fechando 1925 com a montagem de 2.778 veículos.

A inauguração da fábrica de São Caetano do Sul (SP) em 1930 marca a expansão da GM no país. Hoje com cinco complexos incluindo São José dos Campos (SP), Gravataí (RS) e Joinville (SC).

Montagem e produção

Montagem em um galpão do bairro Ipiranga (SP).

São Caetano produziu em 1934 o primeiro ônibus com carroceria de madeira no país e, em 1948, também o primeiro com carroceria metálica. A nacionalização de caminhões começou em 1956 e em 1968 foi lançado o primeiro automóvel Chevrolet produzido no país, o Opala.

Leia Mais Toro Ultra 2025 volta como topo de linha da gama flex

A inovação marca o caminho da GM, pioneira a introduzir carros com tetos de aço, vidro laminado e suspensão mais confortável. Nos anos 60, abriu o primeiro centro de experimentação local para o desenvolvimento computacional de veículos.

Referência em veículos

Chevrolet: referência em picapes no Brasil.

As picapes marcaram a evolução da General Motors no país, desde os primeiros modelos de 1925 até hoje. Modelos como a D20, a S10, a álcool as atuais Montana e S10 fazem parte da sua historia.

Quase 20 milhões de veículos produzidos no país.

A GM produziu quase 20 milhões de veículos, o que representa um em cada cinco carros registrados no país. Lançou, em média, um produto ou geração de veículos a cada seis meses. Modelos icônicos com mais de um milhão de unidades, como o Opala, Chevette, Corsa, Celta, S10 e Onix, que ajudaram o Brasil a se tornar o terceiro maior mercado da Chevrolet no mundo.

Com duas gerações, a Veraneio foi vendida entre 1964 e 1994.

Na virado do século inaugurou o complexo de Gravataí, um dos mais avançados e produtivos da corporação norte-americana no mundo. Lançou o compacto Celta que foi o primeiro carro no país vendido pela internet. Nos anos anos seguintes ampliou a planta com a chegada do Onix, líder de vendas no país por vários anos, e hoje o carro mais vendido da marca na América do Sul.

Futuro eletrificado

O avançado Chevrolet Equinox EV 100% elétrico.

A empresa desenvolve carros cada vez mais conectados, sustentáveis e eficientes com sistemas de propulsão customizados ao Brasil. O que inclui híbridos flex-fuel inéditos e elétricos –, recursos autônomos, OnStar e veículos definidos por software.

GM renovará a gama completa de veículos no país.

A primeira fase do novo ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões, 2024 e 2028 tem foco na mobilidade sustentável. Além da renovação completa do portfólio de veículos, inclui o desenvolvimento de tecnologias inovadoras adaptadas ao mercado local e a criação de novas oportunidades de negócios. As fábricas também passarão por melhorias que as tornarão ainda mais modernas, ágeis e sustentáveis.

A GM planeja lançar cinco novos modelos em diversos segmentos em 2025. Também trabalha no desenvolvimento de 10 modelos inéditos eletrificados nos próximos anos para o Brasil. Serão opções diversificadas com soluções de mobilidade mais sustentáveis e eficientes.

Jipinho 100% elétrico estará entre os lançamentos.