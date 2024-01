O novo Chevrolet Spin 2025 chegará no primeiro trimestre. A General Motores mostra as primeiras fotos do crossover de sete lugares que, com visual e interior atualizados, avançará também no conteúdo e desempenho. O Spin será o primeiro dos seis lançamentos da General Motors no país previstos para 2024. A montadora confirma que a apresentação ocorrerá no reality show da Rede Globo, Big Brother Brasil.