O ID Buzz, a versátil releitura elétrica atualizada da Kombi, chegou ao país. São 70 unidades disponíveis apenas por assinatura. Rodamos no interior de São Paulo com o ID Buzz Pro equipada com motor de 204 cv e autonomia de até 420 km no ciclo WLTP. Com planos de 12 a 48 meses, os contratos são a partir de R$ 12.990 por mês.