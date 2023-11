As CB 650R e CBR 650R chegam atualizadas à linha 2024. As motos esportivas médias Honda trazem novas cores e detalhes no acabamento. O começo das vendas é previsto para dezembro. Os dois modelos somam mais de 25 mil unidades na planta da marca japonesa em Manaus (AM). A Honda CB 650R 2024 tem preço sugerido de R$ 52.590 e CBR, R$ 55.360, posto São Paulo, sem frete.