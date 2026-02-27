Quais carros devem sair de linha em 2026? Veja lista

O Mitsubishi Pajero Sport é um dos modelos que já saíram de linha em 2026. H A Hondro/Wirestock Creators / adobe.stock.com

O ano à recém começou, mas o mercado automotivo já está aquecido. Enquanto o setor se prepara para receber cerca de 70 novos modelos, muitos nomes conhecidos estão saindo das vitrines.

Diante disso, um levantamento realizado pelo Autoesporte mostra quais carros já saíram de linha e antecipa quais veículos devem deixar de ser fabricados até o final de 2026.

O cenário atual é fruto de carros que vendiam pouco e mudanças estratégicas das próprias montadoras. Ainda assim, o grande responsável por muitas dessas aposentadorias é o Proconve L8, programa que estabelece novas regras de emissões mais rigorosas e que exigem motores mais modernos e limpos.

Para muitos modelos antigos, o custo para adaptar a mecânica à nova regra não vale a pena, o que acaba acelerando o fim da linha para diversos exemplares.

Carros que devem sair de linha em 2026

Nissan Kicks Play

O Nissan Kicks Play deve sair de linha ao longo de 2026. jetcityimage / adobe.stock.com

O modelo do Nissan Kicks Play ainda aparece no site da marca, mas deve sair de linha nos próximos meses para dar lugar ao novato Kait, será posicionado como o único SUV de entrada da Nissan no Brasil.

Lançado no começo de 2025, o Kicks Play é o novo nome da geração anterior do SUV da Nissan. Focada em custo-benefício, a linha oferece as versões Active Plus, Sense e Advance Plus. Toda a gama utiliza o motor 1.6 aspirado (113 cv / 15,5 kgfm) com câmbio CVT de sete marchas simuladas.

Volkswagen Amarok

A Volkswagen Amarok já está com o fim praticamente definido. Mike Mareen / adobe.stock.com

É provável que a Amarok saia de linha no mercado brasileiro ainda este ano. Na Argentina, onde a picape é fabricada, o fim já está quase definido para o segundo semestre de 2026, em razão da atualização do modelo.

Com a chegada da segunda geração sul-coreana da Amarok, que vem com um sistema inédito de proteção anticorrosiva para a carroceria, a fábrica argentina situada em General Pacheco está recebendo uma série de modernizações e processos produtivos novos.

Enquanto isso, a nova geração da Amarok, que surge em parceria com a chinesa Saic, será lançada em 2027, com plataforma e mecânica inéditas.

Carros que já saíram de linha em 2026

Subaru Forester

O Subaru Forester parou de ser comercializado no Brasil. VanderWolf Images / adobe.stock.com

O Subaru Forester parou de ser comercializado no Brasil assim que a última loja da marca foi fechada no país. A montadora é representada no país pelo grupo Caoa, mas não tem mais nenhum veículo à venda ou planos para importação de novos lotes.

No Brasil, o Subaro Forester ainda estava sendo vendido em unidades ano/modelo 2023, importadas do Japão.

Mitsubishi L200

O Mitsubishi L200 teve mais de 500 mil unidades vendidas no Brasil. artographer34 / adobe.stock.com

Depois de 34 anos de comercialização no Brasil, a picape média da Mitsubishi saiu de linha neste ano. O modelo teve mais de 500 mil unidades vendidas no país e suas qualidades, como a robustez mecânica e capacidade off-road, são reconhecidas até hoje.

A última geração da picape média, a Triton, foi lançada em novembro de 2024 e selou a despedida do L200 no mercado brasileiro.

Mitsubishi Pajero Sport

O SUV Mitsubishi Pajero Sport era importado da Tailândia. H A Hondro/Wirestock Creators / adobe.stock.com

Outro nome da Misubishi que se despediu do mercado foi o Pajero Sport. O SUV era importado da Tailândia e não será mais vendido devido às diferenças entre o motor 2.4 turbodiesel às novas normas de emissões do Proconve L8.

Com essa disparidade, a marca concluiu as vendas das últimas unidades ano/modelo 2025 e não divulgou nenhuma previsão sobre a nova geração do SUV grande de sete lugares, mas espera-se que ela chegue ao Brasil em 2027 ou 2028.

Jeep Grand Cherokee 4xe

O Jeep Grand Cherokee 4xe combina o motor elétrico ao tradicional. jetcityimage / adobe.stock.com

Mais um SUV que saiu de linha foi o Jeep Grand Cherokee 4xe. O modelo era importado dos Estados Unidos e vinha para o mercado nacional como um carro que combinava o motor a combustão tradicional com uma bateria elétrica.

O conjunto era formado por um motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv e 40,5 kgfm de torque, combinado com dois motores elétricos, abastecidos por uma bateria de 17,4 kWh. Ao total, somando os 272 cv do motor tradicional com o do elétrico, a potência do modelo chegava aos 380 cv.

Suzuki Jimny Sierra

Não há previsão de novas importações da marca Suzuki. Paul Maguire / adobe.stock.com

O pequeno Jimny Sierra também se despediu do mercado. O modelo fez sucesso no Brasil, mas já não aparecia mais no site da marca e seu fim já era esperado desde 2025. A marca Suzuki encerrou as vendas do último lote importado do Japão e não deu previsão de novas importações.