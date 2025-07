Quais os carros novos mais vendidos do Brasil em 2025; veja ranking

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que as compras de veículos novos no Brasil seguem aquecidas em 2025. Com 62.697 unidades vendidas no primeiro semestre, a picape Fiat Strada mantém a liderança no ranking dos carros mais vendidos no país, posição que ocupa desde 2021.