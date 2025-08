Como motoristas de aplicativo podem economizar gasolina

A forma de conduzir o carro é o primeiro passo para a economia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio a jornadas de trabalho que beiram as 10 horas diárias e dezenas de quilômetros rodados, motoristas de aplicativo ainda precisam cuidar para não gastar muito nos postos de combustíveis. A resposta para economizar gasolina não está em um único segredo, mas em um conjunto de escolhas: direção consciente, manutenção preventiva, planejamento das corridas e, muitas vezes, a busca por alternativas ao tanque tradicional.

Segundo um levantamento da plataforma GigU, que monitora a renda e os custos dos trabalhadores por app no Brasil, cerca de 92% dos motoristas estão endividados. Em 68% dos casos, essas dívidas comprometem despesas básicas, como alimentação, aluguel e contas domésticas.

Em Porto Alegre, segundo a plataforma, a média de ganhos gira em torno de R$ 3,5 mil, e quase 30% dos motoristas utilizam veículos alugados, o que reduz ainda mais a margem de lucro. O gasto mensal com gasolina chega a R$ 2,2 mil.

Dirigir com pressa sai caro

A forma de conduzir o carro é o primeiro passo para a economia, e talvez o mais negligenciado por quem está começando na profissão. A pressa, que parece inevitável diante das metas do dia, costuma sair caro na bomba.

— O ideal seria sempre o motorista conduzir com o pé mais leve possível, mantendo ali algo próximo aos 2.000 giros, 2.500 giros no máximo, para obter um consumo melhor do carro. Quanto menos esforço o carro fizer, menor tende a ser o consumo — destaca Rodrigo Viegas, criador de conteúdo do canal AutoCerto, focado em orientação automotiva.

Rodrigo explica que o segredo está no equilíbrio: nada de forçar o motor com acelerações bruscas ou manter o giro nas alturas, especialmente no trânsito urbano.

— Às vezes, você está a 60 km/h, mas em quinta marcha, com giro baixo, vai economizar mais. Até por isso na estrada o consumo costuma ser melhor do que em ruas mais movimentadas, porque ele mantém uma velocidade constante numa marcha alta e o giro mais baixo — completa.

O ar-condicionado é outro "vilão" escondido, principalmente nas paradas longas ou em congestionamentos — situação comum em grandes cidades. Para Rodrigo, o segredo está em usar o sistema quando realmente necessário e saber que, quanto mais for exigido do motor, maior será o consumo. O peso do carro também importa:

— Quanto mais peso estiver carregando, mais força o motor vai precisar fazer e mais combustível vai ser injetado na câmara de combustão. Já o ar-condicionado, ele acaba roubando um pouco de potência do motor e influenciando, principalmente no trânsito mais parado — acrescenta.

Saber a hora e o lugar de rodar

Para além dos hábitos do dia a dia, economizar não é apenas dirigir direito: tem a ver também com inteligência de operação. Isso porque, muitos motoristas, especialmente os iniciantes, ainda acham que basta ficar na rua o máximo possível para lucrar.

Mas o segredo, segundo Cleiton Muller, motorista de aplicativo com mais de 40 mil seguidores no canal Uber Renda Extra, está em identificar os horários de maior movimento e as regiões mais lucrativas da cidade.

— O ideal é escolher os melhores horários, das 5h da manhã até as 9h e das 16h às 20h, que são horários de pico. E evitar trabalhar das 9h até as 11h, que são horários de baixa demanda. Também é válido ficar de olho em postos com aplicativos de desconto, porque tem vários lugares que conseguem até R$ 1 de desconto na gasolina — conta ele.

Outro erro recorrente é o de aceitar qualquer corrida. O motorista deveria pensar como gestor: analisar o destino, evitar trajetos para bairros sem movimento e planejar a volta.

— Sair aceitando qualquer corrida é um erro recorrente. O ideal é escolher bem as corridas que você vai, evitar ir para lugares afastados, sem demanda, porque vai exigir que você volte batendo lata. No final das contas, vai desgastar o carro e ter um maior consumo de gasolina — reforça.

Hoje, muitos aplicativos de navegação e gestão financeira facilitam esse cálculo. Ferramentas como o Waze, que aponta rotas mais curtas, e apps, como o RebU e o próprio GigU, que calculam o ganho por quilômetro rodado, ajudam o motorista a fugir das tais "corridas ruins".

— A Uber, hoje, está botando tarifas baixas e ficando com 30% a 40% das taxas, então vale manter um aplicativo para calcular os ganhos e pegar corridas melhores, que paguem acima de R$ 1,50 a R$ 2 o quilômetro — finaliza.

Revisar o carro evita desperdício

Por mais que seja essencial seguir hábitos inteligentes e cuidar da rota, não adianta de nada se o veículo não estiver funcionando adequadamente. Por isso, manter atenção à saúde do carro é fundamental, mantendo uma avaliação periódica.

— Os injetores, filtros do ar do motor, filtro de combustível, óleo, geometria, balanceamento, calibragem dos pneus. Tudo influencia no consumo. Um pneu murcho, por exemplo, já aumenta o gasto — resume Gustavo Magano de Almeida, Chefe de Oficina na Savar Toyota Porto Alegre.

Nos postos de combustíveis, a tentação do preço baixo também é uma armadilha frequente para os motoristas. Por isso, Almeida ressalta que abastecer em qualquer lugar pode comprometer não só o rendimento, mas também a vida útil do motor.

— Muitas vezes o pessoal procura o valor mais baixo, mas nem sempre o combustível vai ser de qualidade. Isso faz total diferença para o consumo. Se você abastece num posto e vê que o carro faz menos média, é sinal de problema. Agora, se fez mais média, é bom sinal — alerta Gustavo.

Por isso, acompanhar sistematicamente a média de consumo do veículo não é exagero: é um método prático de monitorar a qualidade do que vai para o tanque e prevenir prejuízos silenciosos.

— Quem acompanha a média e faz o cálculo, percebe que com um combustível de maior qualidade, o carro se torna mais econômico — acrescenta.

GNV e híbridos: alternativas para quem roda muito

Por fim, para quem roda acima de 200 quilômetros por dia, soluções alternativas como o GNV e os carros híbridos têm chamado a atenção dos motoristas.

A decisão, porém, exige planejamento, adaptação e pesquisa. Gustavo explica que o GNV pode ser um aliado da economia, mas demanda cuidados extras que muitos motoristas só descobrem depois de já ter feito a conversão.

— O GNV até compensa, mas exige manutenção mais rigorosa. Velas, sistema de injeção, tudo tem que estar em dia. É preciso fazer revisões mais frequentes, trocar peças em intervalos menores, antes da instalação, tudo tem que colocar na balança.

Leia Mais Carro elétrico ou híbrido? Veja dicas para decidir qual comprar

Os carros híbridos, por sua vez, têm chamado a atenção de quem busca praticidade sem abdicar do conforto ou da autonomia.

— É interessante. Pois entrega economia, autonomia e não depende de tomada, diferente dos elétricos. Para a nossa realidade de hoje, de transição, eu vejo o híbrido como uma boa opção. Até pela qualidade do carro, que não tem custos, nem grandes manutenções, como é o caso do Corolla — termina.

10 dicas para economizar como motorista de aplicativo

Combinando direção eficiente, planejamento e manutenção, é possível economizar combustível mesmo em longas jornadas. A seguir, confira 10 dicas para poupar no dia a dia:

Dirija com suavidade, evitando arrancadas bruscas Mantenha o giro do motor entre 2.000 e 2.500 rpm Use o ar-condicionado com moderação, especialmente no trânsito parado Calibre os pneus semanalmente e mantenha o alinhamento em dia; Evite peso desnecessário no porta-malas Abasteça no mesmo posto de confiança Observe a média de consumo do carro a cada abastecimento Trabalhe nos horários de pico e em regiões com maior fluxo Use apps de rota e cálculo de ganhos por quilômetro Considere GNV ou carro híbrido se a quilometragem diária for alta.