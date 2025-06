Relâmpago McQueen multado? O que diz a lei sobre "olhos" de LED para carros

Animações podem ser escolhidas por um aplicativo no celular. @nostalg10 / TikTok / Reprodução

Inspirados na estética do filme Carros (2006), motoristas brasileiros têm aderido a uma nova moda: instalar painéis de LED nos para-brisas de veículos para simular olhos animados. A prática, popular nas redes sociais, transforma carros e caminhões em versões caseiras dos personagens da animação da Disney.

Em um vídeo no Instagram, uma loja que vende o produto demonstra o funcionamento. Duas faixas de LED são coladas na parte interna do veículo, próximas do painel do automóvel. Os cabos USB são conectados na tomada auxiliar (o acendedor de cigarros) e o motorista pode escolher a animação por um aplicativo no celular.

No TikTok, motoristas divulgam vídeos dos carros com o adereço e a reação das pessoas ao ver veículos com a novidade.

LED para carros pode gerar multa?

Apesar do apelo visual, a prática é proibida, segundo alerta Altamir Almeida Gomes, responsável pela coordenadoria de suporte a credenciados da Divisão de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS):

— Estes painéis luminosos nas áreas envidraçadas do veículo são proibidos, de acordo com o artigo 10-V, da Resolução Contran nº 960/22. É uma infração grave, prevista no artigo 230-XVI do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de multa e retenção do veículo até a regularização.

"(É vedado) o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar o serviço ao usuário da linha", diz a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).