Kombi é transformada em helicóptero e faz sucesso nas redes sociais

Chuck compartilha detalhes do projeto em sua conta no Instagram.

Kombicóptero? O projeto que mistura a clássica van da Volkswagen com os componentes do helicóptero Airbus H125 , conhecido como "Esquilo", tem conquistado os fãs de aviação e automotivos vintages.

O responsável pela criação é Chuck Jurgen Teschke , técnico de manutenção da aeronáutica com 38 anos de experiência.

No Instagram, em uma conta com mais de 50 mil seguidores, ele registra o processo e interage com outros apaixonados pelo universo de carros e aviões.