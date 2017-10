Apresentada no exterior há cerca de um ano, a nova geração do CR-V já tem período certo para ser lançada no Brasil. O utilitário desembarca por aqui entre janeiro e fevereiro de 2018, conforme apurado com concessionárias da marca de várias localidades do país.

Novo Honda CR-V pouco lembra modelo antigo, passando a usar a mesma plataforma do Civic Honda / divulgação

O desembarque do modelo logo após a virada do ano é dado como certo pelos lojistas, especialmente porque há pelo menos seis meses as revendas não recebem mais unidades do utilitário, que deixou de ser produzido no México. Esta quinta geração do CR-V virá dos Estados Unidos, onde passou a ser produzido na fábrica de Indiana, e comenta-se que a mudança deve fazer com que o SUV fique mais caro, já que quando fabricado no país da tequila ele era isento de taxa de importação.

BASE DO NOVO CIVIC

O novo CR-V terá poucas semelhanças com o modelo anterior. O SUV passa a usar a mesma plataforma do Civic de décima geração, incluindo também a mecânica da versão mais cara do sedã, que traz o motor 1.5 16V turbo a gasolina de injeção direta acoplado ao câmbio automático do tipo CVT com simulação de marchas.

Em números, o novo CR-V oferecerá 190 cv de potência e 24,7 kgfm de torque, cumprindo o 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, conforme anunciado pela montadora. Inclusive, é a primeira vez que o modelo terá motor turbinado. As heranças do Civic estão em quase todas as partes, exceto no design, que apresenta identidade própria especialmente na traseira.