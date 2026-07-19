60 Mais

60+
Notícia

Tosse e falta de ar em idosos podem esconder doença rara que exige remédio de R$ 20 mil por mês

Fibrose pulmonar idiopática não tem medicamentos disponíveis pelo SUS, e pacientes precisam recorrer à Justiça

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS