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Dívidas, golpes e conflitos familiares: serviço gratuito da Justiça acolhe idosos e ajuda a resolver problemas no RS

Desde junho, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 60+ foi ampliado para todo o Estado

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Pâmela Rubin Matge

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