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"A pessoa não precisa mais chamar o filho": casal ensina tecnologia para idosos e reúne mais de 350 mil seguidores

Iniciativa virou febre nas redes sociais ao mesmo tempo que auxilia na autonomia e confiança de pessoas da terceira idade

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Júlia Ozorio

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