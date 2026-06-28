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"Foi a maior experiência da minha vida": idosa de 83 anos conclui sozinha Caminho de Santiago de Compostela

Em março deste ano, a aposentada Marlene Terezinha de Carvalho Leite  percorreu cerca de 634 quilômetros sem qualquer companhia

André Malinoski

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