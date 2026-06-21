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"Dá uma emoção como se eu fosse criança ainda": os benefícios da pet terapia para pessoas 60+

Interação com bichos traz alegria e alivia a solidão de idosos. Zero Hora acompanhou visita de voluntárias com cães a residentes do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre

André Malinoski

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