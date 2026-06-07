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Cuidado ao longo da vida
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60+: quase metade dos casos de demência na velhice poderiam ser evitados; especialistas mostram como

Evento da Brain Week, em Porto Alegre, debateu como mudanças simples de estilo de vida podem contribuir para evitar doenças como o Alzheimer no futuro

Sofia Lungui

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