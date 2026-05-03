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"Vou votar até quando conseguir caminhar": eleitorado 60+ dispara e desafia estratégia de campanhas no RS

Estado registrou aumento de 84,6% desta fatia da população entre 2008 e 2024

Vinicius Coimbra

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