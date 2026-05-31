60 Mais

O preço de viver mais
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Quanto custa envelhecer? Como remédios, plano de saúde e cuidado afetam a vida financeira dos 60+

Rio Grande do Sul, por exemplo, lidera proporcionalmente o ranking de idosos no Brasil

Camila Bengo

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