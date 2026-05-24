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O buraco é mais embaixo
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"Porto Alegre está distante de ser amigável ao envelhecimento": mobilidade urbana é desafio para os 60+

Segundo especialistas, a capital gaúcha trata a acessibilidade como adaptação pontual, e não como princípio de planejamento

Vinicius Coimbra

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