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Envelhecimento do cérebro
Notícia

Exame de sangue pode detectar Alzheimer 20 anos antes de doença se manifestar; entenda

Testagem deve ser feita somente por quem tem sintomas. Diagnóstico precoce é um dos avanços mais promissores na área, destaca pesquisador sueco

Sofia Lungui

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