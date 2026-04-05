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De avós para netos
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Tradições de Páscoa fortalecem memórias e laços familiares entre gerações: "Momento mágico"

Para neuropsicóloga, hábito pode ajudar a manter o senso de pertencimento e aplacar o isolamento de pessoas 60+

Yasmim Girardi

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