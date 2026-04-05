Tradições de Páscoa fortalecem memórias e laços familiares entre gerações: "Momento mágico"

Janete Timm, 66 anos, costuma reunir os netos para pintar ovos na Páscoa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Para além do significado religioso ou dos chocolates, a Páscoa é, para muitas famílias, um tempo de reencontro e de rituais que resistem ao tempo. Há quem celebre com a casa cheia no almoço de domingo; para outros, o sentido está nas tradições.

É o caso da aposentada Janete Timm, 66 anos, que mantém vivo o costume de pintar ovinhos para a festividade. Antes com as filhas, hoje com os netos.

Viúva e mãe de duas mulheres, Janete é avó de três crianças: uma menina de seis anos e dois meninos, um de quatro anos e outro de quatro meses.

Virou tradição neste período do ano reunir os netos para pintar ovos com tinta guache. É nesse momento que a criatividade toma conta, dando forma a cestinhas cheias e coloridas.

É um momento mágico. Eles (netos) nunca vão esquecer disso, porque vivem e gostam. Assim como minhas filhas não esqueceram dessa nossa tradição JANETE TIMM 66 anos, aposentada

A aposentada de São Leopoldo, no Vale do Sinos, costuma separar alguns ovos de galinha nas semanas que antecedem a Páscoa para que as crianças vivam a experiência tradicional: com cuidado, ela faz pequenos furos na casca, retira o conteúdo e higieniza antes da pintura. Os ovos de plástico, pensados para a data, também entram na brincadeira.

Depois, eles recheiam as casquinhas com amendoim doce crocante, também conhecido como cri-cri ou carapinha, feito por Janete. O buraco é fechado com uma forminha de papel, e os ovos são escondidos pelo pátio de casa. Quem fica com esse trabalho é a avó, que conta para os pequenos que foi o coelhinho.

— Quando as minhas filhas eram pequenas, eu e meu marido que escondíamos. Pendurávamos nas árvores, colocávamos atrás das plantas. Ele escondia mais para elas terem mais dificuldade, mas eu tinha pena e deixava fácil. No domingo de Páscoa, elas procuravam e depois podiam comer — relembra.

A aposentada brinca que é terapêutico fazer essas atividades manuais. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por que tradições são importantes?

O hábito de pintar ovos e escondê-los não começou quando Janete virou mãe. Desde pequena, essa tradição faz parte da família dela.

Os pais da aposentada costumavam juntar os filhos para a atividade quando todos eram crianças. Naquela época, as coisas eram um pouco diferentes da experiência de agora:

— Minha mãe cozinhava o ovo para não quebrar. Depois de cozido, nós pintávamos e ela botava na cesta. Já estávamos acostumados a comer ovo cozido, então, não ficava gostoso. Isso foi mudando e aí começou a tradição de colocar o cri-cri. Não tínhamos muita tinta também. Esmagávamos papel para sair a tinta. Ela escondia as cestas com os ovos à noite e nós nem dormíamos, queríamos ficar acordados para procurar.

Não é possível determinar com precisão a origem do costume, mas há pesquisadores que associam o hábito de pintar ovos na Páscoa à influência de imigrantes alemães, que teriam trazido a tradição há cerca de 200 anos.

Para a psicóloga e neuropsicóloga Flávia Rodrigues Perpétuo, a brincadeira ultrapassa o significado religioso ou o simbolismo cultural de uma região e passa a ocupar um lugar íntimo, como parte da história de cada pessoa.

Na terceira idade, esses hábitos podem ganhar um peso ainda maior, com impacto direto no bem-estar e na longevidade.

— As tradições funcionam como verdadeiros organizadores de memórias e da identidade. Para os idosos, dá um senso de continuidade da própria história, o que é importante para o envelhecimento saudável. Quando o idoso revive e compartilha essas memórias, acaba contando histórias da própria infância e vai tendo um papel ativo de transmissão cultural — defende Flávia.

Depois de pintar, é necessário deixar os ovos secando antes de recheá-los. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além de fortalecer o senso de propósito e pertencimento, fundamentais na terceira idade, a especialista destaca que manter tradições como essa também contribui para a estimulação cognitiva.

Ao resgatar memórias afetivas e envolver emoções, a atividade mobiliza funções como atenção, linguagem e raciocínio, ao mesmo tempo em que reduz o isolamento.

Para os pequenos, os ganhos também são evidentes. Ao participarem da atividade, passam mais tempo em família e se afastam das telas, enquanto exercitam a criatividade e habilidades importantes, como a coordenação motora.

Além disso, entram em contato com as histórias dos mais velhos e constroem memórias afetivas que tendem a acompanhá-los ao longo da vida. A prova de que a tradição traz benefícios é a própria Janete.

— É importante (para ambas as faixas-etárias) mexer com tinta, explorar as massinhas de modelar, o biscuit, outros itens de artesanato, para estimular a parte cognitiva do cérebro, criar novas conexões neuronais, reduzir o tempo de tela — reforça Flávia.

Brincadeiras no ano todo

Além de pintas ovos na Páscoa, Janete se veste de Papai Noel para os netos no Natal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A aposentada conta que, na infância, a família dela sempre encontrava uma forma de comemorar as datas especiais. Em época de São João, faziam fogueira. No Dia das Crianças, uma festa para todos os pequenos. E ela levou adiante.

Rindo, ela lembra que, no Natal, costuma se fantasiar de Papai Noel e carregar um saco com os presentes para os netos. No ano passado, o mais velho reconheceu os olhos da avó e ficou desconfiado.