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Gripe na terceira idade: entenda por que as doenças respiratórias são mais perigosas aos idosos

Com a chegada do inverno, cresce o risco de infecções respiratórias e complicações graves em idosos; vacinação é a principal estratégia de proteção

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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