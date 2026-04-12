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Afeto e pertencimento
Notícia

Fã aos 60+: como a admiração por ídolos atravessa o tempo e ganha força na maturidade

Histórias mostram como esse tipo de vínculo pode influenciar ao longo da vida e, com o tempo, se transformar em uma fonte de novos significados

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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