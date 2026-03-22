60 Mais

Pausa no celular
Notícia

Você sabe o que é ginástica cerebral? Pesquisa revela benefícios de estímulos cognitivos aos 60+

Estudo com 207 idosos divididos em três grupos mostrou que atividades de estimulação cognitiva reduziram em 60% as queixas de memória 

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS