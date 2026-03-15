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Dieta balanceada
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Frituras e gorduras em excesso: quais alimentos exigem cautela na terceira idade

Conforme especialistas, alimentação dos 60+ precisa ser equilibrada e variada, bem como em outras etapas da vida, mas com maior atenção 

Sofia Lungui

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