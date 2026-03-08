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Dia da Mulher
Notícia

“A idade é apenas um número, mas tem um peso social”: mulheres contam sobre as redescobertas aos 60+

Encarar as mudanças de forma positiva e aproveitar a liberdade são a melhor opção 

Sofia Lungui

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