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Oráculo digital dos 60+: IA amplia a prevenção personalizada e transforma cuidados em saúde para idosos

Ferramentas de inteligência artificial podem analisar dados e históricos para estimar riscos futuros e orientar pacientes

Leonardo Martins

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