Idosa cai no golpe do bilhete e perde a economia de uma vida: "Fui ao banco sozinha e fiz uma transferência de R$ 207 mil"

Uma aposentada de Porto Alegre perdeu R$ 207 mil, todas as economias de uma vida, após cair no golpe do bilhete premiado. Abordada na rua por um homem, ela foi envolvida em uma história elaborada.

— Ele tinha que entregar um bilhete de uma rifa — conta a vítima.

O golpista dizia ser uma pessoa humilde do Interior e que o bilhete, de uma suposta premiação de R$ 3 milhões, não poderia ser resgatado por ele por falta de documentos. No meio da conversa, um segundo criminoso, bem-vestido, aproximou-se e validou a história, aumentando a credibilidade da farsa.

— Quando ele mostrou [o bilhete], esse segundo disse: "Ah, mas isso é um prêmio grande. Que você... Você tem direito" — relata a aposentada.

A promessa era de que, com a ajuda dela, o prêmio seria dividido.

— Iria dividir em três partes o prêmio — afirma a vítima.

Um terceiro integrante do grupo, em uma ligação, disse ser atendente de uma instituição financeira e confirmou a premiação.

Foi quando pediram uma transferência como "garantia".

— Eles me enredaram. Eu dei o dinheiro — desabafa. Convencida, ela foi ao banco.

— Fui ao banco sozinha e fiz uma transferência de R$ 207 mil para uma conta que ele me escreveu num papel — detalha a aposentada.

Polícia Civil investiga o caso

O caso foi registrado na polícia. De acordo a delegada Ana Luiza Caruso, da Delegacia de Proteção ao Idoso, é necessário duvidar de propostas muito vantajosas.

— Na verdade nós temos que ter em mente que ninguém dá nada para ninguém. A gente tem que pensar se não tem alguma coisa por trás disso. Uma pessoa que não me conhece não vai olhar pra mim e dizer que 'hoje eu quero te dar R$ 5 milhões — diz.

O golpe sofrido pela aposentada não é isolado. Quatro em cada 10 idosos já foram vítimas de fraudes financeiras no país. A própria Serasa identificou uma onda de crimes em que o nome da instituição era usado para oferecer falsos descontos a pessoas endividadas.

— Eles solicitam esses dados pessoais. Depois, emitem um boleto e enviam para a pessoa de forma adulterada — explica a especialista em Educação Financeira da Serasa, Bianka Amaral.

Diante do cenário, a empresa lançou uma campanha nacional e dois canais oficiais para registro de golpes, com o objetivo de "ajudar na velocidade" para que a vítima consiga reaver os valores. A especialista reforça a principal orientação de segurança:

— Não clique em nada, não compartilhe os seus dados pessoais com ninguém.

Veja como denunciar

A Serasa disponibiliza duas plataformas para registro de golpes, que oferecem um passo a passo para orientar a vítima: