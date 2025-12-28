"Em grupo, tudo é mais fácil": menos correria, mais qualidade e o novo jeito de viajar aos 60+

Ler resumo

Geração 60+ procura experiências que ofereçam segurança, conforto e socialização. Divulgação / Conectando Caminhos

Viajar depois dos 60 anos deixou de ser exceção e passou a ocupar lugar central na rotina de muitas pessoas que chegam à aposentadoria com mais tempo, autonomia e desejo de aproveitar a vida de forma plena.

Conhecida como turismo sênior, a atividade cresce de maneira consistente no Brasil e no mundo, impulsionado por um público diverso, exigente e cada vez mais consciente do que busca e, principalmente, do que não aceita mais.

Mais do que acumular destinos, essa geração procura experiências que respeitem o ritmo do corpo, ofereçam segurança, conforto e oportunidades reais de socialização.

A lógica do turismo acelerado, com agendas rígidas e longas jornadas diárias, dá lugar a viagens melhor planejadas, com pausas, flexibilidade e espaço para contemplação.

"Em grupo, tudo é mais fácil"

A aposentada Enice Xavier, 64 anos, professora municipal aposentada, representa bem esse perfil. Ela já percorreu diversos destinos nacionais como Minas Gerais, Paraíba e cidades do Rio Grande do Sul e também internacionais, como Cartagena, na Colômbia.

A maioria das experiências foi por meio de viagens em grupo, formato que ela prefere e considera decisivo.

— Eu não tenho perfil para viajar sozinha. Em grupo, tudo é mais fácil: a passagem, o hotel, o pagamento, os horários. A gente confia que o que foi combinado vai acontecer — relata.

Para Enice, a tranquilidade das viagens em grupo começa antes mesmo do embarque. A organização do transporte, os pontos de parada, o cuidado com horários e até a atenção no retorno para casa fazem parte do pacote.

— Eles (agências de viagem) se preocupam com tudo. Quando a gente chega, pedem para avisar que chegou bem. Se alguém passa mal, cai ou precisa voltar antes, não fica desamparado. Isso traz muita segurança — conta.

Nas viagens em grupo, as programações são feitas para manter os turistas próximos. Divulgação / Conectando Caminhos

A professora aposentada se define como uma viajante de perfil cultural, interessada em passeios históricos, experiências gastronômicas e atividades diurnas, mas sem abrir mão da liberdade individual.

— Aprendi que cada um tem seu ritmo. Tem quem queira descer do ônibus, caminhar, fazer tudo. E tem quem prefira ficar no local, observando. Isso precisa ser respeitado — afirma.

Público diverso, mas com demandas muito claras

Rita Longarai, 59 anos, biomédica e especialista em gerontologia social, atua há mais de duas décadas com o público sênior e é sócia da agência Conectando Caminhos, focada exclusivamente em viagens para pessoas com mais de 60 anos. Para ela, o mercado segue extremamente promissor.

— É um público que tem tempo livre, não depende de feriados e consegue viajar em períodos mais tranquilos, com menos movimento e mais qualidade. Ao mesmo tempo, é um público muito heterogêneo — explica.

Segundo Rita, há desde viajantes com plena autonomia, que fazem longas caminhadas, até pessoas com mobilidade reduzida. Por isso, a transparência na comunicação é fundamental.

— Com esse público, não dá para prometer o que não vai entregar. O roteiro precisa ser claro, honesto e cumprido à risca. Se está no programa, precisa acontecer. Qualquer frustração pesa muito — ressalta.

Destinos com águas termais figuram entre os preferidos justamente por reunirem conforto, estrutura adaptada, foco em bem-estar e opções para diferentes níveis de autonomia.

Qualidade de experiência e desafios de viajar sozinho

Idosos gostam de aproveitar o tempo de passeio para conversas e contemplação. Smile / adobe.stock.com

Fabian Saraiva, CEO da Uneworld Viagens e Turismo, observa que o viajante 60+ aceita enfrentar pequenas dificuldades apenas quando elas fazem sentido dentro da experiência.

— Eles não aceitam mais qualquer coisa. Querem que o investimento de tempo e dinheiro resulte em algo memorável, prazeroso e transformador — afirma.

Isso se reflete na escolha de hotéis bem localizados, na preferência por menos trocas de hospedagem, em conexões aéreas mais longas e em itinerários menos sobrecarregados.

— Não é mais aquela viagem militar, com atividade a cada hora. Eles preferem fazer menos, mas com qualidade. Querem tempo livre, querem sentar, observar, aproveitar o lugar — diz Saraiva.

A digitalização do turismo trouxe praticidade, mas também criou barreiras. Check-ins automatizados, imigração por aplicativo e atendimento reduzido têm afastado muitos idosos da ideia de viajar sozinhos.

— Pessoas acima dos 70 anos relatam muita dificuldade com tecnologia. Viajar em grupo, com guia e suporte humano, virou quase uma necessidade — avalia Saraiva.

Turismo sênior: conceito e benefícios

Prazer da companhia também pode ser encontrado nas viagens em casal. de Art / adobe.stock.com

O turismo sênior é voltado a pessoas com mais de 60 anos e prioriza experiências adaptadas às necessidades desse público. Entre os principais benefícios estão:

Flexibilidade de datas, permitindo viajar fora da alta temporada

Integração social e fortalecimento de vínculos

Estímulo à saúde mental e ao bem-estar emocional

Infraestrutura adaptada e maior sensação de segurança

Roteiros personalizados, com foco em conforto e qualidade

Checklist para viajar aos 60+

Antes de escolher o pacote:

Avalie condições de saúde e possíveis limitações de mobilidade

Converse com um profissional de saúde, se necessário

Defina expectativas: descanso, cultura, lazer ou bem-estar

Na escolha da agência:

Busque indicações de quem já viajou

Prefira agências especializadas em turismo sênior

Converse por telefone, não apenas por mensagens

Desconfie de promessas exageradas

No roteiro e no transporte:

Leia atentamente o descritivo da viagem

Verifique a presença de guia durante todo o percurso

Confirme paradas regulares para descanso

Avalie a qualidade do ônibus ou das conexões aéreas

Priorize hotéis bem localizados e acessíveis

Segurança e conforto:

Contrate seguro de viagem com cobertura médica

Confira acessibilidade em hotéis e atrações

Prefira roteiros com tempo livre e ritmo moderado

Principais destinos

Levantamento da Booking.com aponta destinos brasileiros que se alinham bem ao perfil sênior, combinando conforto, acessibilidade e experiências culturais.

Rio Grande do Sul

Nova Petrópolis: destaca-se pela tranquilidade, paisagens floridas e forte herança cultural alemã. A Praça das Flores, o Labirinto Verde e o Parque Ninho das Águias são atrações de fácil acesso e visual marcante.

Gramado e Canela: especialmente em períodos como o Natal Luz, oferecem infraestrutura turística completa, boa gastronomia e opções de passeio com tempo livre para circulação.

Outros destinos brasileiros

Poços de Caldas (MG): Tradicional no turismo de bem-estar, com águas termais, teleférico e parques urbanos.

Águas de São Pedro (SP): Cidade compacta, plana e pensada para o turismo de saúde.

Ilhéus (BA): Une patrimônio histórico, literatura e praias de mar calmo.