"O teatro me salvou": como os palcos deram protagonismo e sentido aos 60+

O teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia JEAN-LOUIS BARRAULT Ator francês (1910-1994)

O teatro do Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, parecia pulsar. Antes mesmo de a reportagem entrar no auditório, era possível ouvir o burburinho animado e as gargalhadas de um grupo que, apesar de não estar em cena, mantinha a animação de uma estreia.

Os participantes do Grupo Ousadia, que faz parte do Movimento Teatral Feevale, todos com mais de 60 anos, enchiam o espaço de sorrisos e energia. Abraçavam, brincavam, cantavam e ocupavam o palco como quem reencontra um lugar que sempre foi seu.

O ambiente vibrante antecede qualquer explicação técnica, mas simboliza exatamente o que especialistas defendem sobre a importância de atividades artísticas para a terceira idade: teatro, aqui, é vida em expansão. É memória, corpo, pertencimento e reinvenção.

— As mulheres e os homens que estão comigo vieram em busca de protagonismo — definiu a diretora de arte e professora Angela Maria Gonzaga, 69 anos, líder do Movimento Teatral Feevale há mais de duas décadas.

"O teatro me salvou"

Diretora de arte formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), atriz desde os anos 1970, Angela construiu a carreira em um período pouco receptivo às mulheres no comando das artes cênicas.

Traz na trajetória a marca de um teatro crítico, político, brechtiano e confessa que jamais imaginou encontrar na educação uma potência tão grande quanto a que buscava nos palcos. Mas encontrou.

Há 25 anos, ela assumiu a oficina de teatro para idosos. Desde então, lidera dezenas de alunos que se revezam entre peças, corais e turnês internas, além de cafés, viagens, chás e amizades que transbordam para além do palco.

— O teatro me salvou. E salva eles também. É o lugar onde podem protagonizar, muitas vezes pela primeira vez na vida. A maioria são mulheres que dedicaram décadas ao cuidado dos outros. Quando os filhos crescem, quando o marido morre, quando a rotina muda, vem o vazio. E elas descobrem aqui um novo sentido — diz Angela.

Protagonismo, autoestima e cuidado

A sala de ensaio é um lugar de exigência. Angela admite que comanda com firmeza, e os alunos confirmam, entre risadas.

— Ela acha que nós temos 30 anos. Ela manda falar claro, olhar para frente, não caminhar para trás. Mas é isso que faz a gente melhorar. Eu me corrijo muito — brinca Suzana Lampert Anschau, 80 anos, participante do grupo há mais de uma década.

Mas o rigor tem função: o palco exige presença, memória, atenção, corpo desperto. E tudo isso é profundamente terapêutico, ainda que não seja terapia.

O psicólogo Edilson José Ferreira, do grupo Mantevida, explica que atividades artísticas coletivas estimulam múltiplas dimensões da saúde mental.

— O teatro promove socialização, estimula memória e atenção, amplia a expressão emocional e ajuda o idoso a reencontrar partes de si que ficaram esquecidas ao longo da vida. E, sobretudo, ressignifica aquilo que o envelhecimento transforma. Aumenta autoestima, autopercepção e cria novos sentidos de propósito — comenta.

Segundo ele, após os 60 anos é comum enfrentar aposentadoria, lutos, mudanças familiares e a sensação de isolamento.

Atuar, decorar textos, improvisar, mover o corpo, experimentar papéis funciona como um exercício de pertencimento e retomada de vitalidade.

— O idoso tende a sentir que está à margem da sociedade. Atividades como o teatro recolocam essa pessoa no centro da própria história — afirma o psicólogo.

"Ninguém é coitadinho aqui"

A professora Angela é categórica: trabalhar com idosos não é lidar com fragilidade, mas com intensidade.

Todo mundo tem personalidade forte. Ninguém é coitadinho aqui ANGELA MARIA GONZAGA Diretoria de Arte

É dessa força que nasce o vínculo do grupo, que se apoia em momentos de fragilidade, doenças, perdas, e também celebra junto aniversários, estreias, viagens.

— Eles chegam muitas vezes deprimidos. E saem renovados. O teatro reorganiza. Tira a pessoa da angústia, do abandono e coloca no coletivo. E desse coletivo surgem outros: o grupo do chá, o grupo das viagens, o das compras — conta Angela.

Essa rede é fundamental em momentos difíceis, como relembra Suzana. Durante a pandemia, quando não puderam ensaiar, os membros do grupo se mantiveram unidos: abandonaram tinturas de cabelo, aderiram ao grisalho e criaram uma rede de produção de roupas para bebês, doadas para famílias atingidas pela covid-19 e, mais tarde, pela enchente no Estado.

— Encontramos outra forma de estar juntos. Não dava para ficar parada. O grupo é muito importante — diz ela.

Coragem de continuar criando

Outro integrante, Arthur Manoel de Oliveira, 83 anos, representa a minoria masculina do grupo. São apenas dois homens entre mais de 20 mulheres. A explicação, para ele, é simples:

— Os homens são preguiçosos. Depois que se aposentam, querem ficar mentindo para os amigos no bar, não querem ser dirigidos de novo, não querem decorar texto — brinca.

Arthur, porém, sempre esteve ligado ao teatro e ao canto coral. Dos palcos da escola aos festivais nacionais e até cursos no exterior, nunca abandonou a arte.

Encontrou Angela ainda nos anos 1980, admirou seu trabalho e prometeu que um dia trabalharia com ela. Cumpriu a promessa: está no grupo desde 2013.

— O teatro é a escola da vida. Quando chego aqui, deixo meus problemas engavetados em casa. Visto o personagem. Vivo outra coisa. E, quando volto, os problemas até continuam lá, mas eu já sou outro.

Criatividade como proteção da mente

A participação em atividades artísticas não apenas oferece bem-estar emocional, mas também impacta diretamente a saúde cognitiva.

Segundo o psicólogo Edilson José Ferreira, o teatro estimula:

Atenção

Memória

Expressão corporal

Resolução de problemas

Controle inibitório

Interação social significativa

Mais do que isso, movimentar o corpo (especialmente pernas e braços) está associado à saúde neurológica. Estudos recentes, cita o especialista, mostram que exercícios corporais ajudam a preservar funções cerebrais e retardam o declínio cognitivo.

— Criatividade não evita sozinha o declínio. Mas é uma linguagem única, capaz de acessar afetos que não cabem na palavra literal. É essencial para um envelhecimento pleno — diz o psicólogo.

Palco como lugar de cura, sentido e resistência

Ao fim da visita, a voz de Angela ecoa no auditório:

— Postura! Olhem adiante! Textos na ponta da língua!

A turma responde com sorrisos, passos coordenados, braços erguidos, olhares atentos. Quando entra no palco, algo muda: o corpo parece mais leve. As falas saem mais firmes. A alegria toma forma.

Ali, não há idade que impeça. Há potência. O grupo não existe apenas para formar atores. Existe para formar encontros, desafiar o tempo, criar redes e devolver a cada integrante aquilo que o mundo, às vezes, tenta tirar: o protagonismo sobre a própria vida.