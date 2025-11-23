60 Mais

Perdas e recomeços
Notícia

Transplantado, triatleta e Sidney Magal nas horas vagas: uma história de resiliência aos 60+

Relatos de vida marcados por superações consecutivas revelam como pessoas maduras reinventam caminhos e consolidam trajetórias inspiradoras depois dos 60 anos

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS