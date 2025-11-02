"Vida de calçada" e bem-estar: o que atrai o público 60+ a imóveis de alto padrão

Pessoas que passaram dos 60 já representam 18,4% das vendas de imóveis de alto padrão de Porto Alegre. fizkes / adobe.stock.com

A paisagem imobiliária de Porto Alegre está mudando. O movimento que antes era dominado por jovens famílias e investidores agora ganha novos protagonistas: pessoas com mais de 60 anos.

Independentes, financeiramente estáveis e com uma ideia muito clara sobre como desejam viver, pessoas que passaram dos 60 já representam 18,4% das vendas de imóveis de alto padrão na Capital, segundo levantamento da Colnaghi Imóveis.

Além disso, a idade média de quem compra propriedades em geral subiu de 43,5 anos em 2020 para 54,2 anos em 2024.

Mais do que números, esses dados refletem um novo olhar sobre o envelhecer e o que significa morar bem. O luxo, para esse grupo, não está em grandes metragens ou acabamentos ostensivos, mas em funcionalidade, localização e conforto contínuo.

Luxo da praticidade

Conforme Simone Carvalho, diretora de Assuntos Habitacionais do Sindimóveis-RS, a tendência é fruto de um envelhecimento mais ativo, aliado à mudança de valores.

— O 60+ de hoje é muito diferente do de duas décadas atrás. Ele é autônomo, se mantém socialmente ativo e quer aproveitar essa fase com bem-estar. O que o move é a busca por praticidade, segurança e qualidade de vida — observa.

Ela explica que o conceito de "luxo sênior" vem se consolidando, traduzido em empreendimentos que unem design inteligente e infraestrutura de serviços.

— São prédios com academias adaptadas, piscinas aquecidas, clínicas e spas no térreo, salões de eventos multiuso e áreas verdes projetadas para convivência. Esse tipo de estrutura valoriza a experiência do morador e tem impacto direto no valor do imóvel — detalha.

Menos metragem, mais eficiência

Apartamento em Porto Alegre na Avenida Dr. Nilo Peçanha, bairro Jardim Europa, no valor de R$ 1,15 milhão. Divulgação / Albert Imóveis

Os incorporadores já começam a perceber o potencial desse nicho. A faixa 60+ tem alto poder aquisitivo, muitas vezes sem dependência de crédito, e representa um consumidor exigente, fiel e estável, qualidades que atraem o mercado.

O que se observa, segundo Marcelo Albert, diretor da Albert Imóveis, é uma inversão de lógica no segmento de alto padrão: imóveis menores, mas com planejamento mais eficiente.

— Hoje, o comprador dessa faixa etária busca menos metros quadrados e mais utilidade por metro quadrado. O espaço deve ter sentido. Cozinhas integradas, suítes amplas, banheiros acessíveis e ambientes com boa iluminação natural são mais valorizados que qualquer sala imensa — resume.

Ele explica que a procura por imóveis compactos, mas sofisticados, vem acompanhada de um movimento de "desfazer-se do excesso".

— Muitos venderam casas grandes, onde criaram os filhos, e agora buscam algo mais funcional. Querem simplificar a rotina sem abrir mão do conforto, e isso exige um novo olhar da arquitetura — diz.

Desejo de viver bem

Apartamento em Porto Alegre na Avenida Ferdinand Kisslinger, bairro Jardim Europa, no valor de R$ 1,2 milhão. Divulgação / Albert Imóveis

Por trás da expansão do público que chega à terceira idade está também uma transformação cultural.

Segundo projeção do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), o Brasil terá mais idosos que crianças até 2031, e o Rio Grande do Sul será um dos primeiros estados a atingir esse marco.

Esse envelhecimento populacional não é apenas numérico: ele vem acompanhado de um novo padrão de consumo, de autonomia e de expectativas.

Essas pessoas não estão comprando o último imóvel da vida. Elas estão comprando o melhor momento da vida. É um público que se planeja, quer conforto e vê no lar o centro da experiência de viver bem MARCELO ALBERT Diretor da Albert Imóveis

"Vida de calçada"

Em Porto Alegre, entre os bairros preferidos pelo público 60+ estão Moinhos de Vento, Petrópolis, Rio Branco, Mont'Serrat, Jardim Europa e Menino Deus. Todos têm algo em comum: infraestrutura completa e "vida de calçada".

— O relevo da cidade influencia muito. Regiões planas e arborizadas, com farmácias, mercados e cafés a poucos metros de distância, se tornaram prioridade. O morador quer viver o bairro, caminhar, encontrar amigos, sem depender tanto do carro — explica Albert.

Além disso, a proximidade com hospitais, clínicas e centros de saúde é um fator decisivo.

— Esse público é mais atento à manutenção da saúde e prefere estar perto de bons serviços médicos — complementa Simone.

Um público que compra com calma — e à vista

Estruturas com ofurôs e cadeiras ergonômicas nos terraços têm conquistado público idoso. Divulgação / Albert Imóveis

Diferentemente do investidor tradicional, que busca rentabilidade, o comprador com mais de 60 anos faz uma compra emocional e racional ao mesmo tempo.

— É uma decisão de vida. Ele analisa bem a localização, a segurança e a manutenção do prédio. E quase sempre paga à vista, o que dá mais força a esse nicho dentro do mercado — resume Simone.

Esse comportamento também reflete uma visão de patrimônio como herança. Segundo os especialistas, muitos compradores pensam em imóveis que possam ser repassados a filhos ou netos, mantendo o valor agregado e a solidez do investimento.

Demanda reprimida e novos projetos

Apesar do avanço, segundo os especialistas, o mercado ainda não oferece produtos totalmente voltados ao público maduro.

— Porto Alegre tem muito espaço para crescer nessa área. Falta pensar em projetos com design universal, acessibilidade discreta, áreas de lazer adequadas e serviços de conveniência incluídos. Ainda estamos alguns passos atrás de cidades como São Paulo ou Curitiba — afirma Albert.

Nos últimos anos, algumas incorporadoras começaram a testar modelos híbridos entre moradia e bem-estar, inspirados em residenciais norte-americanos e europeus.

Futuro do mercado

Piscinas rasas e com borda infinita para curtir o pôr do sol trazem conforto aos momentos de lazer. Divulgação / Albert Imóveis

Para os próximos anos, o mercado de imóveis de alto padrão em Porto Alegre deve se aproximar mais das necessidades do público 60+.

Apartamentos com automação residencial, iluminação sensorial, portas mais largas, pisos antiderrapantes e varandas amplas ganharão ainda mais atenção.

Além disso, o levantamento da Colnaghi Imóveis mostra que a maioria dessas pessoas dispensa financiamentos, seja por possuir recursos próprios, seja por negociações diretas com as construtoras.

Mesmo com a taxa Selic elevada, o segmento se mantém estável, sustentado pela compra à vista e pelo caráter de segurança e legado familiar que esses imóveis representam.